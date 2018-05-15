"Почти 2500 пластиковых окон". Соцсети разгневал ремонт купола Рады

КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Стеклянный купол Верховной Рады планируют отремонтировать до конца лета, на работы пойдет около 7,5 миллиона гривен, сообщил главный специалист отдела организации строительства управления делами парламента Виктор Яремчук.

Конструкции купола ВР состоят из металла, стекла обычного и комбинированного (цветного). Толщина стекла — минимум сантиметр, диаметр плафона составляет 16 метров. Высота конструкции достигает почти 10 метров, вес купола составляет около 15 тонн.

Соцсети буквально "взорвались" обсуждением ремонта купола:

— "Может, накрыть его, как саркофаг, чтобы не излучал негатив?" (пользователь Facebook Таня Мис);

— "Забронируют, наверное" (Артем Хазанов);

— "Новый купол важен, чтоб по куполу не дали!" (Юля Осинцева);

— "Что там ремонтировать? Надя (Савченко — Ред.) его так и не взорвала" (Наталия Койдан);

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— "Пусть депутаты сбросятся на ремонт, как родители на ремонт школы или класса! Мало зарабатывают что ли? И бюджет сэкономят, и рейтинги подымут свои" (Наталия Красноярцева);

— "Огнем! Огнем надо" (Артём Радостин);

— "Не зря их Надя шуганула?" (Олег Окольничий);

— "Думаю, будут бронировать от атаки с 120 минометов. А может, смотря в будущее, и от атаки из танков или от авиаударов. А вообще на себя денег нечего жалеть" (Сергей Платинов);

— "Надя предлагала за дешевле" (Владимир Капран);

— "Это им купола нужно отремонтировать" (Вовчик Шумахер);

— "А я-то думаю, чего цены подымают, а оно вот оно че — крышу у них сносит" (Инна Сабелькина);

— "7,5 миллионов — это почти 2500 пластиковых окон в школах Украины?! Связь улавливаете?" (Владимир Гаращенко);

— "Ну, наконец —то… Мы уже все в шоколаде… Осталось только крышу починить" (Любовь Островая).

Накануне Рада заработала после трехнедельного перерыва. Соцсети обратили внимание на туфли лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко.