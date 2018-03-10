В связи с беспрецедентными шагами со стороны немецкого регулятора и оператора газопровода Opal, PGNiG SA обжаловала в немецком суде соглашение между Bundesnetzagentur, "Газпромом", "Газпром экспортом" и Opal Gastransport.
"Нафтогаз" подал заявку на участие в четырехстороннем соглашении по использованию мощностей Opal. Запрос будет рассмотрен, но дата принятия решения по включению "Нафтогаза" в четырехстороннее соглашение по Opal пока не определена.
Расширение доступа "Газпрома" к газопроводу Opal, который одобрила Еврокомиссия, расширит присутствие российской компании на рынке Чехии, а Украина может потерять 25% транзитных объемов, считает эксперт Валентин Землянский.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".