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    OPAL NEL Transport GmbH

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Вентиль задвижки газовой линии. Архивное фото
    Транзит газа по Украине снизится из-за прокачки по Opal - эксперт
    12:15 06.08.2017
    1715Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Из-за регуляторных ограничений Opal долгое время был загружен не полностью. В октябре 2016 года Еврокомиссия одобрила расширение доступа "Газпрома" к Opal.
    ОАО Газпром
    Польская PGNiG обжаловала в немецком суде соглашение c "Газпромом"
    14:28 19.12.2016
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    В связи с беспрецедентными шагами со стороны немецкого регулятора и оператора газопровода Opal, PGNiG SA обжаловала в немецком суде соглашение между Bundesnetzagentur, "Газпромом", "Газпром экспортом" и Opal Gastransport.
    Центральный офис Нафтогаз Украины
    "Нафтогаз" подал заявку на участие в соглашении по мощностям Opal
    11:18 06.12.2016
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    "Нафтогаз" подал заявку на участие в четырехстороннем соглашении по использованию мощностей Opal. Запрос будет рассмотрен, но дата принятия решения по включению "Нафтогаза" в четырехстороннее соглашение по Opal пока не определена.
    Украинский герб на здании Верховной Рады.
    Рада призвала ЕС не допустить строительства газопроводов в обход Украины
    11:44 15.11.2016
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    В документе, который проголосовал парламент, отмечается, что реализация проектов по строительству транзитных газопроводов в обход Украины "противоречит стратегии энергетической безопасности ЕС".
    Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко призвал ЕС пересмотреть решение по газопроводу Opal
    14:40 14.11.2016
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    Президент Украины Петр Порошенко, находясь с визитом в Швеции, отметил, что решение Еврокомиссии по Opal - политически мотивированный проект, который не имеет экономического смысла.
    Иванна Климпуш-Цинцадзе
    Климпуш-Цинцадзе призвала ЕК пересмотреть решение по газопроводу Opal
    19:06 08.11.2016
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    Вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила, что решения по Opal стало для Украины неожиданным и добавила, что рассчитывает на возможность обратного решения.
    Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский
    Землянский о потерях "Нафтогаза" после доступа "Газпрома" к газопроводу Opal
    15:18 01.11.2016
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    Расширение доступа "Газпрома" к газопроводу Opal, который одобрила Еврокомиссия, расширит присутствие российской компании на рынке Чехии, а Украина может потерять 25% транзитных объемов, считает эксперт Валентин Землянский.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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