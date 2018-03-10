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    PGNiG

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины
    Землянский: допуск поляков к газовому рынку Украины никого не спасет
    08:35 20.10.2017
    975Транзит газа под угрозой: последствия ЧП в Австрии
    Сотрудничество с поляками на газовом рынке станет выгодным только после стабилизации политической и экономической ситуации в стране, считает эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.
    ОАО Газпром
    Польская PGNiG обжаловала в немецком суде соглашение c "Газпромом"
    14:28 19.12.2016
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    В связи с беспрецедентными шагами со стороны немецкого регулятора и оператора газопровода Opal, PGNiG SA обжаловала в немецком суде соглашение между Bundesnetzagentur, "Газпромом", "Газпром экспортом" и Opal Gastransport.
    Логотип компании Газпром на административном здании в Москве
    Польская PGNiG подала иск в арбитраж против "Газпрома"
    23:34 01.02.2016
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    Polish Oil and Gas Company подала иск в суд против ОАО "Газпром" и ООО "Газпром экспорт" в Арбитражный суд в Стокгольме. Речь идет о ценах на газ.
    Здание Газпрома в Москве
    "Газпром" предложил "специальные условия" поставок газа польской PGNiG
    11:58 05.03.2015
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    Сообщается, что в настоящее время PGNiG изучает предложения "Газпрома", "представители двух компаний проводят регулярные встречи".
    Газопровод, архивное фото
    Польский концерн PGNiG не получал предложений о реверсе газа в Украину
    18:18 09.04.2014
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    Польский нефтегазовый концерн PGNiG SA не получал предложений организовать поставки природного газа в Украину в режиме реверса.
    Газовая компрессорная станция
    Польша надеется в ноябре пересмотреть цену на газ "Газпрома"
    16:35 05.03.2014
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    Польская нефтегазовая компания PGNIG надеется в ноябре пересмотреть цену на газ своего главного поставщика - российского ОАО "Газпром".
    Газопровод
    Польша изучит возможность заключения газовых контрактов с Украиной
    18:19 29.10.2013
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    Польский государственный нефтегазовый концерн PGNiG, начавший прокачку газа в Украину в тестовом режиме, в случае успешного завершения этих испытаний рассмотрит возможность подписания соглашения о поставках газа для ДТЭК.
    Флаг Польши
    Польша намерена поставлять в Украину до 1,7 млрд кубометров газа в год
    13:18 24.09.2013
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    Польский нефтегазовый концерн PGNiG SA намерен поставлять в Украину до 1,7 миллиарда кубометров газа в год на сумму около 700 миллионов долларов - это около 11% собственного потребления.
    ОАО Газпром
    Глава PGNiG может быть уволена из-за соглашения с "Газпромом"
    17:52 19.04.2013
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    Глава польского госконцерна PGNiG может быть отправлена в отставку вслед за курирующим ее работу министром госказны Буздановским, который ничего не знал о соглашении с "Газпромом" касательно проекта "Ямал-Европа 2".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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