В связи с беспрецедентными шагами со стороны немецкого регулятора и оператора газопровода Opal, PGNiG SA обжаловала в немецком суде соглашение между Bundesnetzagentur, "Газпромом", "Газпром экспортом" и Opal Gastransport.
Польский государственный нефтегазовый концерн PGNiG, начавший прокачку газа в Украину в тестовом режиме, в случае успешного завершения этих испытаний рассмотрит возможность подписания соглашения о поставках газа для ДТЭК.
Глава польского госконцерна PGNiG может быть отправлена в отставку вслед за курирующим ее работу министром госказны Буздановским, который ничего не знал о соглашении с "Газпромом" касательно проекта "Ямал-Европа 2".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".