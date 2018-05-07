Суд заочно арестовал подозреваемого в избиении Найема

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Шевченковской районный суд Киева заочно арестовал до 1 июля сбежавшего в Азербайджан подозреваемого в избиении нардепа Мустафы Найема, сообщила в понедельник пресс-служба суда.

Найем 30 марта сообщил, что после дорожного конфликта в центре Киева находится в больнице. Полиция задержала трех участников этого инцидента. Четвертого подозреваемого задержали в Азербайджане.

"По результатам рассмотрения указанного ходатайства следственным судьей вынесено решение, которым подозреваемому Саитову Магомеду-Амину избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога. При этом срок действия постановления о содержании под стражей подозреваемого установлен в пределах срока досудебного расследования продолжительностью 56 дней, то есть до 1 июля 2018 года", — говорится в сообщении.

Напомним, в центре Киева 30 апреля в ходе дорожного конфликта избили народного депутата Мустафу Найема. Инцидент, по словам самого парламентария, не связан с его политической деятельностью. Вскоре после происшествия правоохранители задержали троих человек. Найем был прооперирован, у него диагностированы перелом челюсти и сотрясение мозга.

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В среду, 2 мая, суд избрал меру пресечения троим подозреваемым в избиении Найема, не взяв ни одного из них под стражу, как об этом ходатайствовала прокуратура.

Накануне было сообщено, что подозреваемый Магомед Саитов задержан в Азербайджане, куда он срочно вылетел сразу после инцидента с Найемом.