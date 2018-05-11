Савченко отказалась от защитников – адвокат

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Нардеп Надежда Савченко, арестованная по подозрению в подготовке терактов в Киеве, в пятницу вновь отказалась от защитников, заявил РИА Новости ее адвокат Олег Соловей.

Ранее адвокат Савченко Виктор Чевгуз написал заявление о самоотводе в деле против Савченко. Свое решение он объяснил разными взглядами на ведение защиты. Сестра Надежды Савченко Вера заявила, что депутат сама отказалась сотрудничать с защитником.

"Она (Надежда Савченко – ред.) сегодня при мне и при (Дмитрии) Бугае (втором адвокате в деле — ред.) подписала отказ от всех адвокатов", — сказал Соловей. Он заявил, что адвокаты прекратили защищать Савченко "в связи с грубым вмешательством ее сестры Веры Савченко в ведение адвокатского процесса".

В то же время Вера Савченко сообщила РИА Новости, что ее сестра по состоянию на пятницу голодает уже 50 день.

Ранее Вера Савченко заявила, что у ее сестры начались проблемы со здоровьем из-за голодовки.

Обвинения против Надежды Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Сама Савченко признала, что помогала вывозить из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".

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Напомним, 22 марта Верховная Рада рассмотрела представление Генеральной прокуратуры Украины на Надежду Савченко и дала согласие на снятие неприкосновенности, задержание и арест нардепа. По данным ГПУ, нардеп нарушила целый ряд статей УК Украины, за что ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного заключения. В пятницу, 23 марта, суд избрал меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей на два месяца, до 20 мая, без альтернативы внесения залога. Защита нардепа обжаловала решение об аресте, а подозреваемая объявила голодовку.