Скаршевский: должность главы НБУ стала разменной монетой

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Должность главы НБУ стала разменной монетой в политических играх — такое мнение на своей странице в Facebook выразил экономический эксперт Виктор Скаршевский. По словам эксперта, в частности, это подтверждает и тот факт, что Валерию Гонтареву на прошлой неделе не уволили, и не утвердили вместо нее Якова Смолия.

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"Должность главы НБУ стала разменной монетой в политических играх. То, что Валерию Гонтареву на прошлой неделе не уволили, и не утвердили вместо нее Якова Смолия, подтверждает, что данная должность главы Нацбанка стала разменной монетой в политических играх.

И речь идет не о качествах главы НБУ, не о том, какую политику он хочет проводить, а о том, на какие позиции эту должность можно разменять в играх с той же коалицией, "Народным фронтом" и другими политическими группами. Уже 3-4 года мы наблюдаем много должностей с приставкой "исполняющий обязанности", ярчайшим примером чего является Центральная избирательная комиссия, которая уже 3 года действует незаконно, нарушая украинские законы и Конституцию.

С приставкой "и.о." Яков Смолий работает уже почти год. Следует учитывать, что без полноценного главы Нацбанка, МВФ не выдаст транш. Потому что под меморандумом с МВФ, кроме Президента, премьер-министра и министра финансов, должен поставить свою подпись глава НБУ.

Отсутствие избрания нового главы НБУ показывает, что на Банковой не особо рассчитывают на помощь от МВФ. Ведь, судя по заявлениям Петра Порошенко, он не так уж и рассчитывает на кредит МВФ, заявляя, что МВФ не может диктовать тексты законов в Украине. Поэтому, будет или не будет утвержден парламентом глава НБУ в ближайшее время – остается под большим вопросом", - пишет Скаршевский в Facebook.

Виктор Скаршевский/Facebook

Стоит напомнить, что глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева написала заявление об отставке с 10 мая 2017 года и в настоящее время находится в отпуске. С 11 мая обязанности главы банка исполняет первый зампредседателя регулятора Яков Смолий. Однако, согласно процедуре, Верховная Рада назначает и увольняет главу Нацбанка по представлению главы государства.

Петр Порошенко внес в парламент кандидатуру Смолия на пост главы НБУ. Однако президенту предлагают назначить и третьего президента Украины Виктора Ющенко председателем Национального банка. Соответствующая петиция появилась на официальном сайте главы государства.

"Виктор Андреевич Ющенко — является лучшей кандидатурой на пост Председателя Национального Банка Украины, поскольку имеет опыт управления банковской системой в кризисное время. По сути, именно Ющенко является основателем банковской системы Украины и автором денежной реформы, которая спасла Украину от дефолта.

Мы, подписанты этой петиции, глубоко убеждены, что за годы своей деятельности Ющенко В.А. проявил себя как опытный специалист в банковской сфере, поэтому в это трудное время он едва ли не единственный кандидатом, который может эффективно управлять деятельностью Национального Банка", — объясняет автор петиции, за которую на протяжении 5 дней проголосовало 63 человека из 25 тыс необходимых для рассмотрения предложения.