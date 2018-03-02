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    Каплин: идут локальные депутатские бои за пост главы НБУ

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    По словам народного депутата Сергея Каплина, закрыть вопрос с назначением нового главы Нацбанка мешает отсутствие консенсуса во фракции "Народного фронта".
    Сергей Каплин. Архивное фото
    УНИАН

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Верховная Рада в четверг так и не рассмотрела вопрос с назначением главы Национального банка.

    Национальный банк Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "В любой момент мы готовы проголосовать, но наши коллеги пытаются сложить какую-то комбинацию и пока голосовать не готовы. Точно вам сообщаю, что сегодня мы не будем голосовать по Национальному банку Украины и за любые кадровые вопросы. К сожалению, потому что очень хотелось голосовать", — заявил в четверг замглавы фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко.

    В январе президент Украины Петр Порошенко предложил Раде уволить Валерию Гонтареву с поста главы Нацбанка и назначить на эту должность ее заместителя Якова Смолия. Комитет по вопросам финансовой политики и банковской деятельности рекомендовал депутатам одобрить проект о назначении Смолия на должность главы Нацбанка. 

    О причинах нежелания Верховной Рады выносить на голосование вопрос назначения главы НБУ рассказал нардеп от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Каплин

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    "Сейчас в Раде не хватает голосов для того, чтоб не провалить кандидатуру Смолия. Основные торги идут посредством истории с квотами. "Народному фронту" дают только одного заместителя главы Нацбанка, в то время, как эта фракция хотела бы получить за свою лояльность сразу двух. Ситуацию усугубляет еще и неоднородность "Народного фронта". Группа Парубия — отстаивает свой интерес, группа Турчинова — свой, то же самое с группами Авакова и Яценюка. Каждая из групп просит заместителя и в результате нет единого консенсуса", — считает депутат.

    Верховная Рада. Архивное фото
    УНИАН
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    По словам Каплина, в процессе торгов принимает участие и лидер Радикальной партии Олег Ляшко, который также может помочь 

    "Ляшко тоже хочет иметь свой интерес в торах за НБУ. У этой фракции тоже имеются крупные финансисты, да и у того же Рината Ахметова есть свои пожелания и банки", — говорит Каплин.

    По его словам, любые новости о том, что коалиция готова назначить нового главу Национального банка будут сигналом о том, что и в остальном консенсус достигнут. 

    "Голосование по руководителю НБУ — это пакетная вещь, в которую будут включены и другие договоренности. Пока же вокруг этой темы наблюдается смута, и эта смута находится в кабинете Парубия", — резюмировал он.

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