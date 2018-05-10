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    Нацбанк выпустил монету, посвященную копанию картошки

    (обновлено: )43810
    В Нацбанке сообщили, что на реверсе серебряной монеты на зеркальном фоне размещены стилизованные изображения мужчины и женщины, которые копают картошку.
    Нацбанк
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины выпустил серебряную коллекционную монету, которая посвящена копанию картошки.

    Вывеска на здании Национального банка Украины. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "На аверсе монеты размещено стилизованное изображение дерева жизни, верховья которого — зеркальное (на фоне поля), нижние клубни — на зеркальном фоне — золотые (локальная позолота). Внизу размещен малый Государственный Герб Украины (слева), год чеканки монеты 2018 (справа), полукругом надписи: УКРАИНА, номинал — 10 / ГРИВЕНЬ. На реверсе монеты на зеркальном фоне размещены стилизованные изображения мужчины и женщины, которые копают картошку. Их фигуры образуют золотое сердце (локальная позолота). По кругу размещены надписи: копание картошки", — говорится в описании монеты на сайте НБУ.

    Тираж монеты — 4000 тысячи штук. Вес монеты составляет 31,1 грамм, диаметр 38,6 миллиметров. В оборот она попадет 22 мая 2018 года.

    bank.gov.ua
    Монета, посвященная копанию картошки

    Ранее сообщалось, что Монетный двор Национального банка Украины уже отчеканил 30 миллионов монет по 1 и 2 гривны. На аверсе обеих монет изображена пектораль, от которой и происходит название украинской валюты. На реверсе оставили те самые портреты, которые были на банкнотах: на 1 гривне изображен князь Владимира Великого, на 2 гривна – Ярослав Мудрый.

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