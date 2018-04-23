Горбаль: ситуация с банковской системой Украины уникальна

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Каждый третий банк в Украине нарушает нормативы НБУ. По состоянию на 1 апреля 2018 года 31 из 82 работающих в Украине банков имеют нарушения. Об этом свидетельствуют данные НБУ о выполнении банками экономических нормативов и лимитов открытой валютной позиции, публикацию которых регулятор начал на регулярной основе.

Некоторые банки нарушают одновременно несколько нормативов. К примеру, банк "Форвард" нарушает шесть нормативов, "ВТБ Банк" — четыре норматива, "Кредит Днепр" — три норматива. Полностью все нормативы выполняет 51 банк.

Какие риски влечет за собой нарушение нормативов НБУ, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал эксперт по вопросам финансов, член совета НБУ (в 2007—2014 гг.) Василий Горбаль.

Что за собой влечет невыполнение нормативов регулятора? И серьезные ли такие обвинения?

— НБУ предусмотрено санкции по каждому виду нарушений — штрафы, предупреждения, речь идет в зависимости от того, какой норматив был нарушен, насколько это постоянные нарушения, которые из периода в период переходят, или это в результате той или иной операции. Например, норматив капитала. Это все знают. То есть банки, которые не были докапитализированы, соответственно — ушли с рынка. Либо был ряд банков, которые приняли даже решение о самоликвидации, были те, которые потом ушли в ФГВ. По валютным операциям такие нарушения бывают очень часто, и в больших банках. Я скажу, нередкий случай, когда банки судятся с НБУ по тем или иным штрафам, которые в качестве санкций за нарушение нормативов накладывает НБУ, бывают и успешные результаты рассмотрения подобных исков.

Читайте также: Продажи банков-банкротов ничего не дает — Горбаль

Часто ли банки выигрывают?

— По крайней мере, в последние годы такие случаи стали все чаще и чаще. Если вспоминать историю, то любил судиться с НБУ и отменять различные постановления НБУ Правэксбанк в лице Леонида Черновецкого, но это было давно.

А почему так важно, чтобы все банки в Украине выполняли норматив капитала в 10% до конца 2018 года? Зачем НБУ ставит такие цели?

— Общие нормативы на самом деле придуманы далеко не в Украине. А общепринятые мировые стандарты, к которым НБУ присоединился, поэтому все что связано… там, норматив риска в одни руки, понятно, это риски в кредитной политике, когда выдается кредит, соответственно не может быть больше, чем определенная сумма. Большинство нормативов привязаны к капиталам. То есть, вот в зависимости от капитала дальше сумма общих активов и так далее. То есть очень много нормативов обсчитывается как раз на базе капитала банка и размера банка и все остальное.

Для обычного клиента банка, на какие нормативы нужно прежде всего обращать внимание?

— Адекватность капитала, наверное, тут в первую очередь. Потому что если у банка не решены вопросы с капиталом, то рано или поздно ему нужно будет их решать или путем присоединения к другому банку, если у акционера нет возможностей, или самоликвидацией, и так далее. Поэтому это, наверное, первый и базовый принцип. С другой стороны, сейчас на сайте НБУ достаточно разной информации, можно посмотреть и удельный вес плохих кредитов, соответственно посмотреть, насколько адекватна кредитная политика того или иного финансового учреждения. То есть, для любителей покопаться в финансовой отчетности, сейчас, слава Богу, на сайте НБУ информации много. Тем более, недавно появилась еще информация о всех руководителях за всю историю независимости, то есть, можно еще поискать знакомые фамилии и имена.

А что касается НБУ и эффективности работы регулятора, насколько она изменилась в последнее время? Можно ли уже делать какие-то оценочные суждения по работе главы НБУ?

— Я скажу, что все последние годы идет дискуссия об эффективности или неэффективности банковского надзора, каким он должен быть. Одно время даже подымался вопрос о возможном выделении банковского надзора из НБУ, даже такие идеи были, и это было даже связано с тем, что у НБУ было отдельное здание, куда должен был переехать весь банковский надзор. Банковский надзор остался в рамках регулятора, наверное, является одним из подразделений НБУ, за последнее время банковский надзор, мне кажется, все-таки стал жестче, чем был, это связано и с тем, что последние годы вводилось очень много различных ограничений, в первую очередь на валютном рынке, и плюс, так называемый этап очищения банковской системы, естественно, он не прошел без участия департамента банковского надзора.

Если сравнить нашу банковскую систему с другими странами, на какую более всего похожа наша?

— К сожалению, мы лидеры по такому показателю, как удельный вес плохих активов. И тут нас даже сложно с кем-то сравнивать. Это и беда банковской системы, и беда экономики в целом. И пока мы не разберемся с этой проблемой и не восстановим кредитование, то есть, естественную функцию банковской системы, то даже сравнивать с какими-то странами, наверное, пока что не приходится.

Сколько должно быть банковских учреждений в Украине? Какая цифра для нас оптимальная?

— Должны быть здоровые банковские учреждения, а рынок сам отрегулирует, сколько их должно быть. Ведь если поставить на улице три банковских отделения, то рано или поздно какое-то одно из них может закрыться, если там не будет клиентов и не выдержит конкуренции. Поэтому рынок тоже регулирует подобные вещи. Как мы видим, потребность в кредитовании есть, а соответственно, если на рынок будут входить банки, которые будут достаточно активно кредитовать и поддерживать какие-то сектора экономики, или предлагать новые виды продуктов, то… место еще на рынке есть.

Но как лучше: когда банков больше или меньше?

— В данном случае мы должны говорить об основном принципе: доступность банковских услуг. По-моему, по этому критерию у нас еще место для развития даже региональных сетей банков.

Ранее управляющий директор финансовой компании "Аверс №1" Игорь Львов заявлял, что в Украине бизнесмену проще застрелиться, чем взять кредит в банке.

А президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в свою очередь отметил, что доверие украинцев к банкам растет, но банков к украинцам — падает.