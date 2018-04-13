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13.04.201810:11
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    Экономика

    Названа дата, когда в Украине выпустят в оборот 30 миллионов новых монет

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    Монетный двор Национального банка Украины уже отчеканил 30 миллионов монет по 1 и 2 гривны. На аверсе обеих монет изображена пектораль, от которой и происходит название украинской валюты.
    Презентация новых оборотных монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривень
    National Bank Of Ukraine / flickr.com

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Две новые монеты достоинством в 1 и 2 гривны будут введены в оборот 27 апреля, сообщил Национальный банк Украины.

    Ранее новые монеты были презентованы главой Нацбанка Яковом Смолием. Монеты в 1, 2, 5 и 10 гривен должны постепенно заменить купюру, печать которых становится нерентабельной.

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    Монетный двор Национального банка Украины уже отчеканил 30 миллионов монет по 1 и 2 гривны. На аверсе обеих монет изображена пектораль, от которой и происходит название украинской валюты. На реверсе оставили те самые портреты, которые были на банкнотах: на 1 гривне изображен князь Владимира Великого, на 2 гривна – Ярослав Мудрый.

    National Bank Of Ukraine / flickr.com
    Презентация новых оборотных монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривень

    На введении в оборот большого количества монет Национальный банк планирует сэкономить до 1 миллиарда гривен в ближайшие годы. Срок использования банкнот редко превышает 1,5 года, монеты могут служить до 20 лет.

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    Монеты в 1 и 5 гривен будут запущены в оборот в 2019-2020 годах.

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