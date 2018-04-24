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    Нацбанк выявил подозрительные операции в 21 банке

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    По информации НБУ, в основном информация касалась проведения операций, которые могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией безналичных средств в наличные, уклонением от уплаты налогов.
    Национальный банк Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Национальный банк направил в правоохранительные органы 18 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 21 банка на общую сумму более 16,3 миллиарда гривен, 80,5 миллиона долларов, 7,7 миллиона евро, сообщила пресс-служба регулятора.

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    Украинское фото
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    Кроме того, в течение первого квартала НБУ отправил четыре сообщения о подозрительных финансовых операциях в Национальное антикоррупционное бюро.

    По результатам валютного контроля в I квартале НБУ сообщил правоохранительным органам о крупномасштабных операциях клиентов пяти банков на общую сумму более 34,5 млн долларов.

    В основном эта информация касалась проведения операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, уклонением от уплаты налогов.

    Кроме того, за I квартал банки предоставили Государственной службе финмониторинга информацию о более чем 2 млн финансовых операций, что на 22,7% больше чем за аналогичный период 2017 года.

    Ранее сообщалось, что рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в первом квартале 2018 года в годовом измерении (к аналогичному кварталу прошлого года), по оценкам Национального банка, составил 2,3%.

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