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    Нацбанк Украины решил закупить большую партию черных носков

    (обновлено: )37222
    Национальный банк Украины разместил информацию о закупке партии в тысячу пар черных носков: 604 летних и 302 пары зимних. Для кого предназначена партия носков не уточняется.
    Национальный банк Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины объявил тендер на закупку летних и зимних носков черного цвета, говорится в системе ProZorro.

    Часы на здании Национального банка Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Сумма закупки по тендеры 36,8 тысяч гривен. НБУ намерен приобрести за эти деньги 604 пар летних носков черного цвета с плоским швом, с широкой двойной резинкой, в состав которых входят хлопка — 75%, полиамида — 20%, эластана — 5% разного размера, а также 302 пар зимних носков черного цвета с внутренним плюшем, с плоским швом, с широкой двойной резинкой, в состав которых входят хлопка — 90%, полиамида — 8%, эластана — 2% разного размера.

    После аукциона 16 апреля в Нацбанке ожидают поставку носков в период 7 мая — 7 июня 2018 года.

    Для кого предназначается партия носков не уточняется.

    Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины закупило амуницию для спецназа по завышенным ценам: носки по 373 грн за пару и футболки по 1116 грн.

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