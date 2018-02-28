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    Следят "за порядком в шкафу". В Польше продают носки Адольф

    (обновлено: )10801
    Сама модель носков называется "Адольф", а в описании к носкам отмечается, что это "искусный стратег и прирожденный лидер", следящий "за порядком в шкафу с носками".
    Адольф Гитлер
    RIA News РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Польская фирма Nanushki выпустила "гитлерки" — провокационные носки, сообщает sputniknews.com.

    Адольф Гитлер
    RIA News Фонд РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Сама модель носков называется "Адольф", а в описании к носкам отмечается, что это "искусный стратег и прирожденный лидер", следящий "за порядком в шкафу с носками". В описании появляются также следующие характеристики: "в свободное время обдумывает и рисует план покорения мира", "страшно подумать, что их могло бы быть двое".

    "Гитлер на носках — это сатирический и ироничный персонаж, персонаж вымышленный и "живущий" в вымышленном мире", — говорит владелец марки Nanushki, пишет polsatnews.pl.

    Однако после вмешательства музея Auschwitz "Адольф" на носках превратился в "Патрика", бизнесмена и филантропа, который "питает слабость к быстрым автомобилям, хороших костюмам и прекрасной Мэрилин", его можно узнать "по розовому галстуку и по не менее, чем шести нулях на счету".

    "Носки Адольф. Это даже трудно прокомментировать", — отметили в музее Auschwitz.

    Напомним, в прошлом году была продана на аукционе Henry Aldridge and Son в Великобритании за 33 тысячи фунтов (около 44,5 тысячи долларов США) телефонная книга, предположительно принадлежавшая Адольфу Гитлеру.

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