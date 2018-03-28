Скаршевский о "стратегии" НБУ: стратегией тут и не пахнет

РИА Новости Украины

Национальный банк презентовал свою стратегию и установил цели на среднесрочный период. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

"Сейчас мы имеем мощный фундамент для развития финансовой системы. За последние два года банки Украины вернули доверие граждан. Национальный банк имеет четкое видение и программу: мы продолжим работать на обеспечение ценовой и финансовой стабильности, вместе с финансовым сектором будем способствовать экономическому росту", — отметил глава НБУ Яков Смолий.

Стратегия Национального банка состоит из следующих целей: низкая и стабильная инфляция; стабильная, прозрачная и эффективная банковская система; возобновление кредитования; эффективное регулирование финансового сектора; свободное движение капитала; финансовая инклюзия; современный, открытый, независимый, эффективный центральный банк.

"Во-первых, представленный Нацбанком 18-ти страничный документ - это не стратегия и никакого отношения к понятию стратегия не имеет:

- нет сроков реализации стратегии, РИА Новости Украина Евгений Котенко Чечило: на пост главы НБУ нужен Терминатор или Илон Маск

- нет сроков достижения заявленных целей,

- нет ни одного количественного критерия достижения целей.

В так называемой стратегии нет вообще ни одной цифры, кроме нумерации страниц", — написал экономический эксперт Виктор Скаршевский на своей странице в Facebook.

Во-вторых, по мнению эксперта, содержание документа насыщено тенденциозностью, манипуляциями и неадекватностью отражения текущей финансовой и экономической ситуации — об очищении от проблем прошлого, о здоровье банковской системы, о диверсификации внешней торговли и т.д.

"В-третьих, ничего нового Нацбанк в этом документе не сказал и просто зафиксировал перечень благих намерений — низкая инфляция, возобновление кредитования, эффективная банковская система, независимый Нацбанк и т.п.", — констатировал Скаршевский.

Для того, чтобы понять, что реальное намеревается делать Нацбанк, какую реально политику он будет проводить, эксперт считает необходимым смотреть за его фактическими действиями.



"Что называется, внимательно следить за руками. А это:

- привлечение в Украину краткосрочного спекулятивного капитала,

- безрезультатная борьба с инфляцией в ущерб потенциальному экономическому росту,

- печатание денег (через ОВГЗ) для государственных банков,

- не решение проблем с невозвратными кредитами и т.д.

И еще. Никто не сможет проверить выполнена ли данная стратегия Нацбанка, потому что там отсутствуют временные и количественные критерии оценки ее выполнения", — заключил Скаршевский.

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