Нацбанк Украины резко обесценил российский рубль

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальные курсы иностранных валют, наибольшей корректировке подвергся курс российского рубля.

Курс доллара НБУ опустил ниже 26 гривен — до 25,97 грн/долл.

Курс евро преодолел отметку в 32 грн — 32,10 грн/евро.

Официальный курс российского рубля резко снизился с 4,5 грн/10 рублей до 4,16 гривен.

Напомним, 6 апреля США ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных чиновников РФ. Под санкции попали 7 российских бизнесменов и 12 подконтрольных им компаний.

На этом фоне на торгах в РФ и за рубежом в понедельник наблюдалось обвальное падение котировок ценных бумаг многих российских компаний и банков, в том числе не затронутых последним ужесточением санкционного режима США.

Во вторник, 10 апреля, российский рубль продолжил снижение на торгах в Москве: курс доллара превысил 61 руб/долл, курс евро — более 75 руб/евро.