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    Нацбанк Украины резко обесценил российский рубль

    Тема:

    Новые санкции США - удар по экономике РФ (708)

    (обновлено: )143224
    Официальный курс российского рубля резко снизился с 4,5 грн/10 рублей до 4,16 гривен. При этом Национальный банк Украины опустил курс доллара по отношению к гривне.
    Денежные купюры и монеты России и Украины
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальные курсы иностранных валют, наибольшей корректировке подвергся курс российского рубля.

    Курс доллара НБУ опустил ниже 26 гривен — до 25,97 грн/долл.

    Фондовая биржа. Экономический график
    REUTERS/Regis Duvignau
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    Курс евро преодолел отметку в 32 грн — 32,10 грн/евро.

    Официальный курс российского рубля резко снизился с 4,5 грн/10 рублей до 4,16 гривен.

    Напомним, 6 апреля США ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных чиновников РФ. Под санкции попали 7 российских бизнесменов и 12 подконтрольных им компаний.

    На этом фоне на торгах в РФ и за рубежом в понедельник наблюдалось обвальное падение котировок ценных бумаг многих российских компаний и банков, в том числе не затронутых последним ужесточением санкционного режима США.

    Во вторник, 10 апреля, российский рубль продолжил снижение на торгах в Москве: курс доллара превысил 61 руб/долл, курс евро — более 75 руб/евро.

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