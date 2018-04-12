Нацбанк сообщил, сколько заробитчане перечислят в Украину

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины ожидает объем денежных переводов от трудовых мигрантов в 2018 году на уровне 9 миллиардов долларов, что сообщил первый заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

Читайте также: Украина после медреформы: страна эпидемий с рекордной смертностью

"Относительно переводов — общая сумма очень близка к тому, что мы получили в прошлом году. В прошлом году мы получили 9 миллиардов долларов. В этом году мы ожидаем примерно в этом диапазоне", — сказал он.

По его словам, НБУ ожидает, что трудовая миграция будет продолжаться, в том числе вследствие либерализации условий трудоустройства в соседних странах.

Ранее сообщалось, что в канун празднования Пасхи, закарпатские заробитчане были в шоке от курса гривны и космических цен в Украине.