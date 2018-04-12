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    Нацбанк сообщил, сколько заробитчане перечислят в Украину

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    Европа открывает для украинцев свои границы (766)

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    По словам первого заместителя главы НБУ Дмитрия Сологуба, НБУ ожидает, что трудовая миграция будет продолжаться в 2018 году, в том числе вследствие либерализации условий трудоустройства в соседних странах.
    Национальный банк Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины ожидает объем денежных переводов от трудовых мигрантов в 2018 году на уровне 9 миллиардов долларов, что сообщил первый заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

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    "Относительно переводов — общая сумма очень близка к тому, что мы получили в прошлом году. В прошлом году мы получили 9 миллиардов долларов. В этом году мы ожидаем примерно в этом диапазоне", — сказал он.

    По его словам, НБУ ожидает, что трудовая миграция будет продолжаться, в том числе вследствие либерализации условий трудоустройства в соседних странах.

    Ранее сообщалось, что в канун празднования Пасхи, закарпатские заробитчане были в шоке от курса гривны и космических цен в Украине.

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