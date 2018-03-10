После включения ОАО "Банк Петрокоммерц-Украина" в категорию проблемных НБУ установил факты невыполнения банком операций клиентов в установленный законодательством срок. Также принято решение о ликвидации банка "Софийский".
Как сообщили в НБУ, "Петрокоммерц-Украина" признан неплатежеспособным в связи с непрозрачной структурой собственности. В НБУ установили факты невыполнения банком операций клиентов в установленный законодательством срок.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".