Тренд дня: "Какое у нас будущее? Копать картошку"

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Национальный банк Украины в разгар посадочных работ выпустил серебряную коллекционную монету, которая посвящена копанию картошки.

На аверсе монеты размещено стилизованное изображение дерева жизни, верховья которого — зеркальное, нижние клубни — на зеркальном фоне — золотые. На реверсе монеты на зеркальном фоне размещены стилизованные изображения мужчины и женщины, которые копают картошку. Их фигуры образуют золотое сердце. По кругу размещены надписи: копание картошки.

Тираж монеты — 4000 тысячи штук. Вес монеты составляет 31,1 грамм, диаметр 38,6 миллиметров. В оборот она попадет 22 мая 2018 года.

Национальный банк Украины Коллекционная монета, которая посвящена копанию картошки

Политолог Владимирнапомнил, что памятные монеты обычно выпускаются к какому-либо значимому событию. При этом он с иронией предположил, что следующая коллекционная монета будет посвящена украинским гастарбайтерам.

"Нацбанк Украины выпустил монету "Копание картошки", на которой изображены согбенные украинцы. Причем объяснил это вечной "тягой украинцев к земле" (ну да, Кличко подтвердит). Интересно, обычно такие монеты выпускаются к какому-нибудь значимому юбилею, посвящены выдающимся личностям, достижениям, победам. А этой НБУ что отмечает? Тысячелетие изобретения картошки древними украинцами? Они ее изобрели, отправили в доколумбовую Америку, а потом забыли, пока Петр Первый ее не привез обратно? Или это такое отмечание нового достижения Украины — ее деиндустриализации? Следующая монета будет посвящена галицкому заробитчанину в Польше или украинской домработнице в Италии?" — задается вопросом Корнилов на своей странице в Facebook.

Скриншот с сайта Facebook

По мнению бывшего министра юстиции Елены Лукаш, копание картошки — это все, к чему готовят украинцев нынешние власти.

"Нацбанк выпускает новую монету. Собственно это и всё, к чему готовят украинцев. Какое будущее? Идите. Копать. Картошку. 1-я и единственная реформа. "- Профессор, что вы говорите своим выпускникам при встрече?— Большую колу и картошку фри, пожалуйста", — комментирует Лукаш.

Экономист Андрей Блинов уточнил, что сначала принял новость о выпуске коллекционной монеты о копании картошки за фейк.

"Монета, посвященная копанию картофеля. Сначала подумал, что фейк. Дудки. Хорошо, что умеем смеяться над собой. Кстати, предлагаю инициативу: каждую неделю руководители центробанка, правительства, а может и президенты рассказывают, как картошка спасала благосостояние их семей. Уверен, искренние семейные истории в духе пера Тютюнника выйдут", — предложил Блинов.

Скриншот с сайта Facebook

Киевский журналист Вячеслав Чечило акцентировал, что будь выпущена такая монета при предыдущих главах НБУ до 2014 года, то руководителей центробанка ожидал бы шквал возмущения и критики.

Читайте также: НБУ стал экспериментальной лабораторией — Горбаль

"Нацбанк выпустил монету, посвященную…. копанию картошки! Я даже представить себе не могу, что "громаядянське суспильство" сделало бы за такое с Арбузовым или Соркиным. А тут ниче, оботрутся и пойдут дальше. Копать картошку", — подытожил Чечило.

Скриншот с сайта Facebook

В свою очередь финансовый обозреватель Александробратил внимание на то, что с отсутствием реальных реформ в стране украинцев ожидает очередной виток девальвации гривны.

"Для любителей "крепкой" гривны. Тут ЕБРР пишет о высоких рисках неопределённости в сотрудничестве Украина-МВФ. Проще говоря, там не верят в новые кредитные транши на поддержание резервов НБУ в 18-19 годах в связи с выборами и отсутствием реальных реформ. На 19-20 годы придутся пиковые выплаты по госдолгу. Напомню, что ещё в феврале Нацбанк сообщил о снижении прогноза уровня валютных резервов в 19 году на 3.3 млрд долларов. В целом, прекрасный набор факторов, которые говорят в пользу покупки валюты пока дёшево", — отметил эксперт.

Скриншот с сайта Facebook

Политэксперт Юрийнапомнил, что колоссальные денежные переводы в Украину делают именно гастарбайтеры. При чем эти суммы сопоставимы с количеством налогов, уплаченных крупнейшими корпорациями.

"Крупнейший инвестор Украины Европейский банк реконструкции и развития оценил приток денежных переводов в нашу страну в 2017 году в 8,5% ВВП. То есть, около 9-10 млрд долларов, если брать официальный ВВП в страну приводят гастарбайтеры. Столько же налогово заплатили крупнейшие корпорации в Украине. Например, по итогам 2017 представители Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Украины, к которым отнесены 2506 предприятий, обеспечили поступления в Сводный бюджет в размере 355,1 млрд грн", — уточняет Романенко.

Скриншот с сайта Facebook

Он подчеркнул, что при этом 258, 3 млрд грн (72,7%) из этой суммы — это 100 предприятий. А остальные 2406 крупных налогоплательщика уплатили лишь 96,8 млрд грн.

"Посмотрим на список по итогам 2018 года: "Укргаздобыча" — 50,4 млрд грн отчислений в 2017 году (2016 год — 38,1 млрд грн), табачная компания "Прилуки" — 14,1 млрд грн (11,1 млрд грн), "Филип Моррис Украина" — 13,5 млрд грн (11,7 млрд грн), НАК "Нафтогаз Украины"- 11,5 млрд грн (16,1 млрд грн), "Укpнaфта" — 10,4 млрд грн (8,2 млрд грн), "Джей Ти Интернешнл Украина" — 9,5 млрд грн (7,6 млрд грн), "Укртатнафта" — 8,7 млрд грн (5,5 млрд грн), "Энергоатом" — 8,7 млрд грн (млрд 5,6 млрд грн), "Укртрансгаз" — 7,8 млрд грн (6,5 млрд грн), "Империал Тобакко Продакшн Украина" — 7,5 млрд грн (6,2 млрд грн). Легко увидеть, что почти 80 млрд гривен из этого списка дали государственные компании, которые платят рентные платежи", — перечислил эксперт.

Скриншот с сайта Facebook

По мнению Романенко, если учитывать, что значительная часть денег гастарбайтеров уходит на потребление, недвижимость и в бизнес, то можно смело утверждать, что они являются одним из базовых драйверов подыхающей украинской экономики.

"Можно только догадываться, какой бы экономический эффект получила Украина, если бы миллионы наших мигрантов работали здесь, а страной не управляли жадные дебилы", — резюмировал эксперт.