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    В пятницу Нацбанк вводит в обращение новые монеты

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    В течение 2019-2020 годов Нацбанк введет в обращение монеты номиналом 5 и 10 гривень. Специально изымать бумажные банкноты не будут. Просто прекратят их печать, а также не будут пополнять ими денежный оборот.
    Презентация новых оборотных монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривень
    National Bank Of Ukraine / flickr.com

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. С пятницы Национальный банк Украины вводит в обращение новые монеты номиналом 1 и 2 гривны. Они постепенно заменят бумажные банкноты соответствующего номинала.

    Презентация новых оборотных монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривень
    National Bank Of Ukraine / flickr.com
    Появились фото новых монет, которые заменят бумажные гривны

    В течение 2019-2020 годов Нацбанк введет в обращение монеты номиналом 5 и 10 гривень. Специально изымать бумажные банкноты не будут. Просто прекратят их печать, а также не будут пополнять ими денежный оборот. Новые монеты будут действовать параллельно с бумажными гривнами старого образца.

    В НБУ объяснили, что монеты могут служить до 20 лет, а бумажные в среднем около года. Плановая замена денег поможет сэкономить до 1 млрд грн на их печать. 

    Ранее сообщалось, что Монетный двор Национального банка Украины уже отчеканил 30 миллионов монет по 1 и 2 гривны. На аверсе обеих монет изображена пектораль, от которой и происходит название украинской валюты. На реверсе оставили те самые портреты, которые были на банкнотах: на 1 гривне изображен князь Владимира Великого, на 2 гривна – Ярослав Мудрый.

    National Bank Of Ukraine / flickr.com
    Презентация новых оборотных монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривень

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