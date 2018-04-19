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    Экономика

    Каждый третий банк в Украине нарушает нормативы НБУ

    (обновлено: )39
    В Национальном банке Украины сообщили, что некоторые из работающих банков нарушают сразу по несколько нормативов.
    Нацбанк Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. В Украине 31 из 82 работающих банков по состоянию нарушают нормативы Национального банка Украины.

    Национальный банк Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Об этом свидетельствуют данные НБУ по сосоянию на 1 апреля 2018 года о выполнении банками экономических нормативов и лимитов открытой валютной позиции, публикацию которых регулятор начал на регулярной основе.

    По информации НБУ, 3 банка нарушают норматив достаточности капитала, 3 банка – норматив краткосрочной ликвидности, 15 банков – норматив максимального риска на одного контрагента, 1 банк – норматив больших кредитных рисков, 19 банков – норматив кредитования связанных лиц, 10 банков – нормативы валютной позиции, сообщает УНИАН.

    Некоторые банки нарушают сразу по несколько нормативов. В том числе банк "Форвард" нарушает 6 нормативов, "ВТБ Банк" — 4 норматива, "Кредит Днепр" — 3 норматива. Согласно приведенным данным, все нормативы НБУ в полной мере выполняют 51 из 82 банков.

    Ранее в НБУ заявили, что новые санкции США против российских компаний, бизнесменов и должностных лиц не окажут прямого влияния на экономику Украины и ситуацию на финансовом рынке страны в краткосрочном периоде.

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