Каждый третий банк в Украине нарушает нормативы НБУ

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. В Украине 31 из 82 работающих банков по состоянию нарушают нормативы Национального банка Украины.

Об этом свидетельствуют данные НБУ по сосоянию на 1 апреля 2018 года о выполнении банками экономических нормативов и лимитов открытой валютной позиции, публикацию которых регулятор начал на регулярной основе.

По информации НБУ, 3 банка нарушают норматив достаточности капитала, 3 банка – норматив краткосрочной ликвидности, 15 банков – норматив максимального риска на одного контрагента, 1 банк – норматив больших кредитных рисков, 19 банков – норматив кредитования связанных лиц, 10 банков – нормативы валютной позиции, сообщает УНИАН.

Некоторые банки нарушают сразу по несколько нормативов. В том числе банк "Форвард" нарушает 6 нормативов, "ВТБ Банк" — 4 норматива, "Кредит Днепр" — 3 норматива. Согласно приведенным данным, все нормативы НБУ в полной мере выполняют 51 из 82 банков.

Ранее в НБУ заявили, что новые санкции США против российских компаний, бизнесменов и должностных лиц не окажут прямого влияния на экономику Украины и ситуацию на финансовом рынке страны в краткосрочном периоде.