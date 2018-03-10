Относительно CityCommerce Bank Нацбанк сообщает, что планы финансового оздоровления, которые подавались банком, не содержали достаточных неотложных мер, направленных на улучшение его финансового состояния.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.