Паника в НБУ: Украина может остаться без кредитов МВФ

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Год расплаты все ближе РИА Новости Украина Евгений Котенко Золотарев о разрыве Договора с РФ, кризисе с МВФ, перспективах по НАТО

На 2019 год приходится пик выплат по внешним долгам. В 2017 году на эти выплаты пришлось потратить 3 млрд долларов, в этом году планируется израсходовать 4,5 млрд долларов, а через год выплаты достигнут 7 млрд долларов. Руководство Нацбанка переживает, что международных резервов может не хватить на выплату долгов, поэтому выступает за скорейшее возобновление сотрудничества с МВФ.

В данный момент дальнейшее получение международных траншей под вопросом, поскольку власти не готовы пойти на создание независимого Антикоррупционного суда, на чем настаивает МВФ. Президент Петр Порошенко, вероятно, опасается, что независимые антикоррупционные органы смогут привлечь его к ответственности, поэтому всячески затягивает создание альтернативных органов власти, неподконтрольных президенту.

Президент Петр Порошенко заявил, что международные финансовые доноры не могут диктовать законы для Украины, как это пытается делать МВФ в вопросе создания в Украине Антикоррупционного суда.

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Напомним, что четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в пять миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в один миллиард долларов каждый.

Риск остаться без денег МВФ не на шутку напугал НБУ, который опасается, что собственных международных резервов может не хватить на выплату долгов. Золотовалютные резервы НБУ тают уже четвертый месяц подряд из-за расчетов по международным долгам. По данным Центробанка, ситуация настолько острая, что возобновление сотрудничества с МВФ является "критически необходимым".

Финансовый тупик

"Для сохранения макрофинансовой стабильности Украины критически важно безотлагательно активизировать усилия для продолжения сотрудничества с МВФ", — сказал замглавы НБУ Дмитрий Сологуб, уточнив, что отсрочка необходимых шагов для возобновления сотрудничества с официальными кредиторами (повышение цен на газ для населения, создание Антикоррупционного суда) сужает окно возможностей для привлечения необходимого финансирования накануне пиковых выплат по госдолгу в 2018-2020 годах.

Также Сологуб назвал основным риском для реализации макроэкономического прогноза НБУ отсутствие прогресса в проведении структурных реформ, необходимых для сохранения макрофинансовой стабильности и дальнейшего сотрудничества с МВФ.

"Для Украины важно поддерживать наш платежный баланс и дополнительно наращивать валютные резервы, которые за последний период находятся на низком уровне. Также в следующем году Украина будет выплачивать внешний долг, и пиковые нагрузки как раз придут на период в 2019-2020 года. В связи с этим нам крайне важно запастись финансовой подушкой для прохождения данного периода с меньшими экономическими рисками. Основная задача для НБУ — это ценовая стабильность на рынке и приемлемый уровень инфляции. Успокаивать рынок в первую очередь должно правительство. Поэтому заявление НБУ довольно оправдано и не является крайне резким", — заявил РИА Новости Украина аналитик "Альпари" Максим Пархоменко.

За последние годы украинские власти загнали страну в настоящую кабалу. Для того чтобы заплатить по международным долгам, нужно брать новые кредиты, а если кредитов не дадут, то есть риск получить дефолт. А взять кредит власти не могут на условиях МВФ, поскольку нужно повышать цены на газ (перед выборами это очень опасно) и соглашаться на независимый Антикоррупционный суд, а это чревато потерей контроля чиновников за коррупционными потоками. Выходит замкнутый круг, заложником которого оказались обычные граждане.

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