В Украине растет потребительское кредитование - НБУ

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Уровень потребительского кредитования в Украине продолжает расти, пишет ZN.UA со ссылкой на Национальный банк.

Так, согласно данным регулятора, за первый квартал объем портфеля кредитов физлицам вырос на 5.6% до 83.8 млрд грн, или на более 37% в годовом исчислении. При этом уточняется, что в основном украинцы берут кредиты на текущие потребности.

Читайте также — Гончаров: что будет с гривной на валютном рынке

Активней всего потребительские кредиты в январе-марте предоставляли госбанки и банки с частным украинским капиталом. А вот в корпоративном сегменте портфель кредитов почти не изменился.

"Несмотря на рост кредитования населения и успешные реструктуризации задолженности бизнеса, доля неработающих кредитов увеличилась на 1.8 п.п. до 56.4% общей задолженности банковского сектора. Причиной был одноразовый негативный эффект от изменения методологии учета финансовых инструментов", — говорится в сообщении.

Ранее в Польше сообщили, сколько украинские заробитчане перевели денег на родину в 2017 году.