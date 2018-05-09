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    Экономика

    В Украине растет потребительское кредитование - НБУ

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    Тотальная нищета, рост цен и тарифов (997)

    (обновлено: )51
    Активней всего, согласно данным госрегулятора, потребительские кредиты в январе-марте предоставляли госбанки и банки с частным украинским капиталом.
    Национальный банк Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Уровень потребительского кредитования в Украине продолжает расти, пишет ZN.UA со ссылкой на Национальный банк.

    Министр финансов Александр Данилюк. Архивное фото
    REUTERS Valentyn Ogirenko
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    Так, согласно данным регулятора, за первый квартал объем портфеля кредитов физлицам вырос на 5.6% до 83.8 млрд грн, или на более 37% в годовом исчислении. При этом уточняется, что в основном украинцы берут кредиты на текущие потребности.

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    Активней всего потребительские кредиты в январе-марте предоставляли госбанки и банки с частным украинским капиталом. А вот в корпоративном сегменте портфель кредитов почти не изменился. 

    "Несмотря на рост кредитования населения и успешные реструктуризации задолженности бизнеса, доля неработающих кредитов увеличилась на 1.8 п.п. до 56.4% общей задолженности банковского сектора. Причиной был одноразовый негативный эффект от изменения методологии учета финансовых инструментов", — говорится в сообщении.

    Ранее в Польше сообщили, сколько украинские заробитчане перевели денег на родину в 2017 году. 

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