Во главе коррупционной пирамиды Украины стоит Порошенко – Вакаров

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Transparency International Украина приветствует решение президента Украины внести в парламент законопроект об антикоррупционном суде на следующей неделе. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте этой правозащитной организации.

Там также надеются, что Петр Порошенко учтет выводы и рекомендации Венецианской комиссии, чтобы создание такого судебного института соответствовало европейским нормам юриспруденции. В частности, о порядке отбора и назначения судей антикоррупционных судов, их вознаграждения, системы самоуправления и возможной ответственности за нарушение присяги.

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Стоит напомнить, в эту пятницу президент Петр Порошенко анонсировал, что внесет в парламент свой вариант законопроекта об Антикоррупционном суде на следующей неделе. И призвал народных депутатов отозвать свои уже зарегистрированы законопроекты.

Перспективы создания антикоррупционного суда спрогнозировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по антикоррупционной политике Василий Вакаров.

Facebook Василия Вакарова Василий Вакаров

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи внесе президент свій законопроект про створення Антикорупційного суду вже наступного тижня?

— Я песимістично розглядаю цю позицію, маючи на увазі пропозицію Порошенка. Думаю, що він або не внесе, або затягне цей процес на якомога пізній термін. Тому що це аж ніяк не перебуває в його інтересах. А тиск, який зараз на нього чиниться і МВФ, і Держдепом США, будемо говорити відверто, і європейською спільнотою, тобто всіма тими гравцями, які наразі вкладають в Україну і кошти, і надії. І от вони як раз і тиснуть на Україну, щоб в нас запрацював антикорупційний суд. Але Петро Порошенко всіляко відтягує цей момент. І очевидно в нього є свої аргументи, які він наводить. Зокрема, він каже, що в країнах наших сусідів, наприклад, в Словаччині, створений антикорупційний суд, але він діє не ефективно. То для чого в нас створювати, м'яко кажучи, ще таку судову інстанцію, як Антикорупційний суд. Нагадаю ще, що чи в кінці минулого місяця, чи на початку цього Порошенко заявляв і просив Верховний суд України, ВР України розробити проект закону і внести це рішення як депутатське, тепер же він перехватив ініціативу. Це гра, це політична реклама, це якийсь піар, але на мою думку, Порошенко не зробить ті дії, щоб в нас в Україні запрацював антикорупційний суд України.

Чому антикорупційний суд не вигідний президенту?

— Все, що в нас зараз твориться в Україні під трендом боротьби з корупцією, насправді абсолютно не має нічого в дійсності. Піаряться і президент, і політики, а по суті рівень корупції, який в нас був, такий і залишився. І це свідчить лише про одне, що всі схеми, які були раніше в Україні, продовжуються, на чолі цих схем, на чолі цієї піраміди, на мою точку зору, як раз і стоїть президент Петро Порошенко. І все, що в нас відбувається довкола боротьби з корупцією, це просто піар і замилення очей перед західними партнерами. Навіть створення органів, які в нас зараз є, і НАБУ, і НАЗК, і Агентство з пошуку активів, вони створені, але ми бачимо, що вони сваряться між собою; їх лідери піаряться за це, а суспільство українське ніякого зиску з цього не має. Це перше.

Друге — всі кримінальні провадження, які були розпочаті на початку цього року, проти депутатів ВР щодо незаконного збагачення, проти інших депутатів ВР щодо несплати податків, фактично всі вони не завершилися, вони майже закриті або вже закриті. Тому, власне кажучи, я і говорю про те, що політичної волі або по простому бажання хоч щось робити в напрямку боротьби з корупцією або зменшення її рівня у Порошенка не вистачає, і не вистачає в його оточенні. Тому, це перша причина.

Друга — з формальної точки зору ніхто у всій країні, жоден орган не має права займатися дослідженням корупції Петра Порошенка. НАБУ також не має такої функції — проводити розслідування щодо Порошенка. Якщо ж в нашій країні буде створений Антикорупційний суд, і цей суд буде виносити ті чи інші рішення до посадовців, до депутатів, до інших політиків щодо притягнення їх до відповідальності, то в цих посадовців виникне єдиний момент, який вони можуть використати, щоб не бути притягненими до відповідальності. І цей момент називається укладання угоди зі слідством. Тобто під час судового розгляду, наприклад, який буде розглядатися в 2018 році, той чи інший політик чи депутат, який буде підсудний Антикорупційному суду, скаже: "я готовий піти на співпрацю". В суді скаже: "я готовий піти на співпрацю з правоохоронними органами, з судами, і я готовий здати, наприклад, Петра Порошенка". Наприклад, якийсь депутат чи Кононенко з його оточення, чи Грановський, ці всі хлопці, які зараз забезпечують піднесення активів Порошенку. То тоді сам Петро Порошенко стане фігурантом судового розгляду, судового розслідування. І очевидно, що Порошенко не бажає стати цим фігурантом. І оце є друга причина, за якої не вигідно просто Петру Порошенку створювати антикорупційний суд в Україні.

Якщо припустити, що президент внесе законопроект, і депутати його проголосують, скільки загалом часу потрібно на створення Антикорупційного суду?

— Ми говоримо гіпотетично, теоретично, майже нереально. На мій погляд, якщо розпочати цей процес сьогодні, наприклад, на цьому тижні, 20 грудня, то не раніше, ніж в кінці 2018 року — на початку 2019 року в нас цей процес може розпочатися. Тобто рік, не менше.

Взагалі антикорупційний суд в такому вигляді, як він пропонується президентом, потрібен Україні?

— Ні. З моєї точки зору, ми йдемо абсолютно не правильним шляхом. Якщо говорити про різні моделі, які існують в світі, щодо подолання корупції, то ми йдемо якимось своїм шляхом. Ми створюємо один орган, який протидіє корупції, один — який запобігає, один – який розшукує, тепер ми створюємо суд антикорупційний. Це все зведеться до одного. Це призведе до того, що якщо в тюрму сяде хоча б один реальний корупціонер, типу Фірташа, який сидить зараз у Австрії, чи Онищенка, який бігає по Англії, то ви собі не уявляєте, що в нас буде в тюрмах. Якщо ми хочемо дійсно цим шляхом іти, то нам спочатку треба зробити антикорупційні тюрми або взагалі, якщо по простому, реформувати пенітенціарну систему. Це якщо йти цим шляхом, яким ми йдемо. Тобто треба було розпочати з тюрем і з реформи пенітенціарної системи.

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Але це боротьба з корупцією. А по суті для того, щоб зменшити рівень корупції, нам треба розпочати податкову реформу, реформу митної служби, нам треба дивитися прозоро, як кошти потрапляють в наш бюджет з податків, з митних зборів, тоді другим пунктом повинно йти реформування валютного законодавства. Тобто щоб кошти, які інвестори платять в нашу країну, чи які забирають, мали вільний абсолютно прозорий чіткий механізм, як це відбувається, це друге. І третє, безумовно, в нас повинна була пройти прозора приватизація за участі українських громадян. Тобто громадянин України, який заробив десять гривень, чи 100 гривень, чи 1000 гривень, легально заробив, думаючи, що з ними робити, може прийти на біржу, яка повинна в нас бути створена, де продаються акції наших українських підприємств, і він у прозорій формі може вкласти кошти і отримувати дивіденди з тих акцій. Тобто це третій пункт.

Якщо б ми йшли цим шляхом, то ми б могли розчистити поле правове, і встановити правила гри для того, щоб прибрати те, що називається причина для корупції, причина для виникнення цієї корупції. Наступним блоком повинна була йти дерегуляція. Дерегуляція — це, вибачте, не просто прийняття законів і навіть не треба їх приймати. В решіт решт, в нас дуже багато хороших законів. Дерегуляція в першу чергу стосується наказів міністерств, відомств, інструкцій цих же міністерств, відомств, постанов уряду – це величезний блок, де в нас настільки все захаращено, що будь-яка концепція, яка приймається, чи якийсь закон потоне в цих всіх інструкціях і постановах. Це все одним словом називається імплементація законодавства, яке приймається нагорі. Але імплементація — це взагалі четвертий або п'ятий блок.

Ранее эксперт по вопросам судебной реформы Реанимационного Пакета Реформ Михаил Жернаков заявил, что созданию антикоррупционного суда мешает только один человек.

В свою очередь исполнительный директор общественной организации Transparency International Украина Ярослав Юрчишин подчеркнул, что ответственность за несоздание антикоррупционного суда Рада должна разделить с Порошенко.