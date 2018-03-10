По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, путем обсуждения на внеочередном заседании правительства было решено избрать аудитором Национального антикоррупционного бюро Украины Буроменского Михаила.
Эксперт по антикоррупционной политике Василий Вакаров в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявил, что аудитора НАБУ от Кабмина не будут выбирать как в ВР, так как кадровые вопросы в Кабмине принимаются по факту.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".