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    аудиторы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Национальное антикоррупционное бюро Украины
    Аудитор НАБУ. Двое из трех претендентов отказались участвовать в конкурсе
    15:58 26.02.2018
    75Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    По словам председателя Верховной Рады Андрея Парубия, после решения комитета двое из трех кандидатов на должность аудитора НАБУ написали заявления о том, что они не желают баллотироваться.
    Премьер-министр Владимир Гройсман. Архивное фото
    Гройсман сообщил об избрании аудитора НАБУ
    19:57 26.05.2017
    192
    По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, путем обсуждения на внеочередном заседании правительства было решено избрать аудитором Национального антикоррупционного бюро Украины Буроменского Михаила.
    Василий Вакаров
    Вакаров об аудиторе НАБУ: кадровые вопросы в Кабмине принимаются по факту
    04:25 20.03.2017
    70
    Эксперт по антикоррупционной политике Василий Вакаров в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявил, что аудитора НАБУ от Кабмина не будут выбирать как в ВР, так как кадровые вопросы в Кабмине принимаются по факту.
    Премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Архивное фото
    Аудиторы представят отчет о тарифах ЖКХ на следующей неделе - Яценюк
    21:57 14.06.2015
    323Соцполитика, коммунальные тарифы, геноцид.
    Премьер-министр Украины Арсений Яценюк считает, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги несправедливые, потому что они не соответствуют рынку, потому что они занижены.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Национальное антикоррупционное бюро Украины
    Аудитор НАБУ. Двое из трех претендентов отказались участвовать в конкурсе
    15:58 26.02.2018
    75
    По словам председателя Верховной Рады Андрея Парубия, после решения комитета двое из трех кандидатов на должность аудитора НАБУ написали заявления о том, что они не желают баллотироваться.
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