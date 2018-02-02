В конфликте силовиков Кабмин определился, чью сторону занять — Вакаров

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Соединенные Штаты Америки никак не влияют на работу Национального антикоррупционного бюро Украины, о чем заявила американский посол в Украине Мари Йованович.

Посол отметила, что "многие просили повлиять на НАБУ так или иначе, но мы этого не делаем". Йованович подчеркнула, что посольство предоставляет лишь "техническую помощь" украинским антикоррупционерам. Например, ресурсы для проведения тренингов сотрудников НАБУ.

Действительно ли США не имеют никакого влияния на работу НАБУ и каким образом Кабмин участвует в конфликте новых и старых правоохранительных структур, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал эксперт по антикоррупционной политике Василий Вакаров.

(текст публикуется на языке оригинала)

Наскільки на сьогодні можна називати самостійними антикорупційні органи в Україні? На Вашу думку, чи вважають українці, що антикорупційні ограни є незалежними?

— Ні. Антикорупційні органи не є незалежними. Навпаки, і на мою думку, і на думку фахівців, на 100% НАБУ залежне не тільки від США, а й від Великобританії. Законодавство про створення НАБУ опрацьовувалось і погоджувалось як американськими, так і британськими експертами. Друге. Методологічна, технічна допомога допомога надається як британцями, так і американцями. І давайте накінець звернемо увагу, що коли був обраний керівник НАБУ, перша його поїздка була в королівство Великобританія. Ще пригадуєте, був скандал, бо пан Ситник поїхав у Великобританію разом з дружиною за кошти посольства британців. Тому діяльність власне керівника НАБУ курується США, і орган НАБУ координує свою діяльність з США. НАБУ працює з ФБР, так що я можу наводити дуже багато доказів, які говорять про те, що НАБУ абсолютно повністю координується і контролюється безпосередньо як США, так і Великобританією.

Чи йде мова про несамостійність, наприклад, в ухваленні рішень, скажімо, вплив ззовні на НАБУ?

— Я буду, так би мовити, заочно опонувати пані послу Марії Йованович, яка, дійсно, в передачі на одному із каналів заявила, що безпосередньо США не впливають на НАБУ. Ні, я хочу зазначити, що якраз безпосередньо США впливає на НАБУ. Марія Йованович просто не пригадує всі слова, які вона говорила раніше офіційно. Зокрема, у нас минулого року був скандал між ГПУ і СБУ з одного боку та НАБУ з другого боку, нагадаю, що мова йде про проведення обшуків у Державній міграційній службі. Є таке прізвище Діна Піхамова, заступник очільника ДМС, яку агенти НАБУ, скажімо, вели з одного боку, а вона співпрацювала із СБУ і ГПУ та спілкувалась з агентами з другого боку. Коли агенти НАБУ вийшли на агентів СБУ чи навпаки, тобто, у суспільстві був скандал такий, то якраз саме США і пані посол говорили, що НАБУ абсолютно законно проводить свою діяльність, є меморандум співпраці між НАБУ і ФБР. Вони якраз взяли сторону детективів НАБУ, а, з іншого боку, генпрокурор Луценко і керівник СБУ Грицак у Раді говорили про те, що вони вчиняють законні дії, а НАБУ порушує законодавство України. Послухайте, це офіційна інформація. Я як експерт лише навожу дані і докази, які свідчать, що якраз безпосередньо США втручаються у діяльність НАБУ. Стосовно того, чи НАБУ кажуть, кого переслідувати чи які дії вчиняти або не вчиняти, таких даних, безумовно, в мене немає. Вибачте, якщо якийсь керівник НАБУ буде підтверджувати, що США на нього тиснуть чи вказують, його просто звільнять з роботи.

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Ви згадали про конфлікт різних служб, зокрема, ГПУ, НАБУ, СБУ. У рамках цього конфлікту відбулись якісь зміни в бік покращення стосунків?

— А тепер дивіться. Давайте почнемо по факту. Нещодавно в одному з судів приймалось рішення про те, щоб відсторонити безпосередньо одну з осіб аудиторської служби від виконання службових обов’язків. У суд було доставлено документ заступником державного секретаря Кабміну про те, що недоцільно відсторонювати посадову особу, яка зараз перебуває, скажімо, на допитах, а також в рамках кримінального провадження є прохання НАБУ через САП щодо відсторонення її від роботи. І от Кабмін прийняв рішення, що рекомендація і прохання САП недоцільне, тому ця працівниця і далі продовжує знаходитись на своєму робочому місці, тобто, ми говоримо про подальший конфлікт між САП і Кабміном. Я можу стверджувати лише одне: наразі конфлікт між правоохоронними органами — новими антикорупційними САП та НАБУ і старими СБУ та ГПУ — перейшов на вищий щабель і перекинувся уже на Кабмін, який, здається, поки що приймає сторону ГПУ та СБУ.

Яка ситуація з НАЗК?

— У нас є ще один антикорупційний орган – НАЗК, який повинен досліджувати декларації наших можновладців, тобто чиновників, міністрів і таке інше. Нещодавно виник ще один конфлікт між НАЗК та НАБУ, який міститься у теоретичній площині, оскільки НАЗК дало роз’яснення по статті, яка називається незаконне збагачення. Так от НАЗК дало роз’яснення одне, а НАБУ на своєму сайті вивісило інформацію, що роз’яснення НАЗК є незаконним, що НАЗК не має право надавати роз’яснення, і в них інша точка зору.

Напомним, эксперт Центра противодействия коррупции Татьяна Шевчук считает, что ГПУ «сплавила» НАБУ проваленные дела, чтобы не быть виноватой.

Кроме того, политтехнолог Ярослав Макитра высказал мнение, что при создании НАБУ надо было внести ряд изменений в украинские законы, однако это не сделали.