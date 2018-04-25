Незаконное обогащение. В НАБУ прокомментировали дело Омеляна

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, комментируя дело в отношении министра инфраструктуры Владимира Омеляна по подозрению в незаконном обогащении, заявил, что расследование продолжается, но еще трудно говорить, чем оно закончится.

"По поводу по министру инфраструктуры… Это — неправда. Расследование продолжается, но там еще трудно говорить, чем оно закончится. Поэтому это достаточно фейковая новость", — сказал Сытник, отвечая на вопрос о подозрения о незаконном обогащении, сообщает УНН.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование дела против министра инфраструктуры Владимира Омеляна по подозрению в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

Согласно материалам суда, правоохранители расследуют уголовное дело по статье "декларирования недостоверной информации" и статье "незаконное обогащение".