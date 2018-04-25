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    Незаконное обогащение. В НАБУ прокомментировали дело Омеляна

    (обновлено: )12201
    Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что спрогнозировать, чем закончится дело Омеляна, пока что сложно.
    Национальное антикоррупционное бюро Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, комментируя дело в отношении министра инфраструктуры Владимира Омеляна по подозрению в незаконном обогащении, заявил, что расследование продолжается, но еще трудно говорить, чем оно закончится.

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    "По поводу по министру инфраструктуры… Это — неправда. Расследование продолжается, но там еще трудно говорить, чем оно закончится. Поэтому это достаточно фейковая новость", — сказал Сытник, отвечая на вопрос о подозрения о незаконном обогащении, сообщает УНН.

    Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование дела против министра инфраструктуры Владимира Омеляна по подозрению в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

    Согласно материалам суда, правоохранители расследуют уголовное дело по статье "декларирования недостоверной информации" и статье "незаконное обогащение".

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