Жена Омеляна показала новорожденную дочку-американку

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Супруга министра инфраструктуры Владимира Омеляна, известный дизайнер Светлана Бевза опубликовала фото новорожденной дочери, которая родилась 20 апреля в Нью-Йорке.

В своем Instagram Светлана показала фото, на котором ее сын Марк впервые целует сестричку.

"Когда Марк встретил Анну", — подписала фото Светлана.

bevza_svitlana Дети министра инфраструктуры Владимира Омеляна

Как известно, и сын Марк, и дочь Анна родились в США, то есть автоматически стали гражданами Америки.

Ранее сообщалось, что у министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна в Нью-Йорке родилась дочь.