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    Общество

    Жена Омеляна показала новорожденную дочку-американку

    (обновлено: )11701
    Светлана Бевза опубликовала фото новорожденной дочери, которую счастливые родители назвали Анной.
    Владимир Омелян с семьей
    Volodymyr Omelyan

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Супруга министра инфраструктуры Владимира Омеляна, известный дизайнер Светлана Бевза опубликовала фото новорожденной дочери, которая родилась 20 апреля в Нью-Йорке.

    В своем Instagram Светлана показала фото, на котором ее сын Марк впервые целует сестричку.

    "Когда Марк встретил Анну", — подписала фото Светлана.

    bevza_svitlana
    Дети министра инфраструктуры Владимира Омеляна

    Как известно, и сын Марк, и дочь Анна родились в США, то есть автоматически стали гражданами Америки.

    Ранее сообщалось, что у министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна в Нью-Йорке родилась дочь.

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