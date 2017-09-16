Deutsche Bank заинтересован сотрудничать с "Укрзализныцей" - Омелян

КИЕВ, 16 сен — РИА Новости Украина. Deutsche Bank заинтересован в сотрудничестве с "Укрзализныцей" (УЗ) в сфере развития грузоперевозок, рассказал на встрече с журналистами министр транспорта и инфраструктуры Владимир Омелян, передает 112.ua.

"У нас была встреча в Одессе с вице-президентом Deutsche Bank и он сказал очень четко – мы реально потеряли несколько лет. Вместо того, чтобы развивать сотрудничество, оно было полностью приостановлено. В Украине культивировался миф, что Deutsche Bank сконцентирован на сотрудничестве с РЖД (Российская железная дорога) и "Укрзализныцю" они не воспринимают. На самом деле Deutsche Bank давно стучится в дверь и готов к серьезному сотрудничеству с Украиной", — рассказал Владимир Омелян.

Министр рассказал, что Deutsche Bank заинтересован работать в "контексте перевозки грузов силами УЗ". В частности, это выполнение логистических функций, обеспечение загрузки УЗ заказами на перевозки. Также не исключены инвестиции Deutsche Bank в модернизацию парка локомотивов, покупку нового подвижного состава.

Deutsche Bank уже работает в сфере грузоперевозок, в частности в Польше и Венгрии.

Омелян подчеркнул, что привлечение Deutsche Bank к работе на "УЗ" даст "абсолютно другую культуру" в подходах к организации работы. "Кроме того, они будут оперировать новым подвижным составом, потому что потери на старом – огромные", — отметил министр.

По его словам, тарифы в случае реализации проектов с Deutsche Bank однозначно будут расти: "Но я борюсь за то, чтобы их рост происходил одновременно с улучшением качества услуг".

Владимир Омелян отметил, что привлечение к работе с грузоперевозками на УЗ частных компаний будет возможно только после принятия Радой норм законопроекта о "Железнодорожном транспорте". "Он уже два года лежит в парламенте. Не принимается, потому что это невыгодно абсолютно конкретным людям. Есть люди, которые имеют бизнес на УЗ и чем больше там хаоса, тем им легче", — сказал министр транспорта и инфраструктуры.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что ПАО "Укрзализныця" недосчитывается 10-15 миллиардов гривен ежегодно из-за коррупции.