Литий для президента. Электрокары обогатят людей Порошенко

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Сергей Левицкий, РИА Новости Украина

Газ, нефть, уголь, теперь литий

Население земного шара потребляет все больше смартфонов и прочих гаджетов, которые, в основном, работают на литий-ионных аккумуляторах. Основными добытчиками лития являются Австралия, Чили и Аргентина. Украина, по данным геологических разведок, обладает крупнейшими залежами этого металла, однако организовать добычу лития до сих пор не смогла, несмотря на то, что мировой спрос на него стремительно растет (рыночная стоимость лития — 20 тыс. долларов за тонну).

Мало того, СБУ сделала информацию о залежах лития секретной и доступной только для служебного пользования. При этом, каких то серьезных геологоразведочных работ украинское государство не вело. Вся информация о месторождениях была получена еще в советские времена. Причины такой внезапной сверхсекретности стали очевидными после того, как компания нардепа Игоря Кононенко (армейский товарищ Порошенко) и министра топлива энергетики Игоря Насалика вне конкурса получила разрешение на добычу Шевченковского месторождения лития в Донецкой области.

По данным расследования телепрограммы "Наші гроші", компания "Петро-Консалтинг" смогла получить разрешение на добычу вне конкурса благодаря так называемой процедуре "апробации". Якобы компания провела процедуру переоценки запасов, составив новые документы. И это при том, что месторождение было открыто еще в СССР в 1982 году, после чего геологоразведочной активности на ней не наблюдалось. Чиновники долгое время отказывались предоставлять журналистам информацию о запасах месторождения, ссылаясь на запрет СБУ. Позже Госгеонедра согласились обнародовать данные. Оказалось, что Шевченковское месторождение обладает запасами в 14 млн тонн руды. Даже если доля лития в руде составит только 1%, то рыночная стоимость месторождения составит 2,5 миллиардов долларов! Получатели приобрели месторождение всего за миллион долларов (в виде выкупа документации), тогда как запасы месторождения позволяют зарабатывать на добыче 90 млн. долларов в год!

"Я так понимаю, "они п***ят наше будущее" можно использовать уже в прямом смысле. Украина владеет крупнейшими месторождениями лития. Металла, на котором это будущее держится. Литий-ионные батареи потому что. От смартфона до электрокара.

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Три месторождения разведаны. И распилены. Никаких аукционов, никаких конкурсов. Одно из них сбрили еще ребята Азарова давным давно. Два других за последние несколько месяцев ушли фирме "Петро-консалтинг". Нейминг удачный. Фирма прописана в "пустышке", ее владельцы — фейк (ну реально, там скульптор и чувак по кафешкам. Но один из ее реальных руководителей — Тарас Игнащенко. Это сын советника министра энергетики (удивительно прям) Насалика. Еще папа Тараса — сосед Кононенко, в прямом смысле. А сам Тарас — занимается общим бизнесом с сыном Гладковского. Фулл-хауз партнеров президента, угу", — написал в Facebook руководитель информационного проект BIHUS.INFO Денис Бигус.

Миллиарды на электрокарах

Добыча лития обещает принести колоссальную прибыль для президентского окружения, которое уже положило руку на все доходные виды полезных ископаемых (уголь нефть, газ). Литий станет для чиновником настоящим Эльдорадо, ведь рядом не только нетронутые месторождения, но и европейские заводы по производству литий-ионных батарей. Наличие морских портов также позволит отправлять морем ценное сырье в Китай.

Однако аппетит приходит во время еды, поэтому власти хотят привлечь инвестора из-за рубежа и наладить в Украине производство литий-ионных аккумуляторов.

"Я хочу привести мировых гигантов в сфере производства литиевых батарей, пока эта технология еще пригодна и она используется. У нас на самом деле где-то 10-15 лет времени, чтобы использовать тот литий, который у нас есть, потом перейдут на графен или что-то другое — и на этом месторождении будут выпасать коров, как это сегодня происходит. Я хочу запустить полноценное производство запчастей для электрокаров и самих электрокаров. В чем их преимущество и понял свое время Китай: они не могли догнать по качеству машины с двигателем внутреннего сгорания — ни Merсedes, ни BMW — делали копии, похожие, но совершенно другие. И поэтому, когда Маск создал новую индустрию, они пошли в этот сектор", — заявил INSIDER министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Министерство также готовится к производству электрокаров в Украине. Планируется освободить от налогов производителей электрокаров и производителей батарей, также планируется найти инвестора для переработки литиевой руды.

Стоит отметить, что украинский рынок переживает настоящий бум электрокаров. Количество ввезенных в Украину в первом квартале 2018 года электромобилей выросло втрое по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 1,744 тыс.

В 2017 году в Украину было ввезено 2,7 тыс. электромобилей. Причина такой популярности электрокаров понятна — многие автомобилисты больше в состоянии покупать дорогой бензин, тогда как стоимость передвижения на электромобиле в 10 раз дешевле, чем на бензиновом авто.

Украинские власти всячески пытаются оседлать не только импорт, но и производство электрокаров. В 2018 году импорт электрокаров освобожден от уплаты акцизного налога и НДС. А 13 марта на ЗАЗ даже состоялась презентация первого электромобиля Lanos. По словам заместителя главы правления корпорации корпорации "Укравто" Олега Папашева, серийный выпуск данного электрокара пока нецелесообразен по экономическим причинам. Его стоимость примерно на 60% выше, чем бензиновой версии. А украинский потребитель пока не готов переплачивать за электромобили такие деньги.

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Однако не исключено, что в ближайшее время ЗАЗовским электрокарам помогут народные избранники. "Радикалы" Олега Ляшко выступают за создание индустриальных парки и повышение таможенных пошлин на импорт ради "спасения украинского автопрома".

"Даешь больше индустриальных парков, где за деньги налогоплательщиков будут собирать всякую дрянь, которую потом вынуждены будут покупать те самые налогоплательщики. И, конечно, побольше импортных пошлин. Надо же поддерживать отечественного производителя.

Если их не остановить, то скоро мы вернемся к самым истокам и украинским традициям. Телеги и никаких айфонов. Щи да каша, пища наша. Никаких суши и итальянской пасты. Только традиции. Только хардкор", — написал на своей странице в Facebook финансовый аналитик Сергей Фурса.

Литиевый скандал разрастается

Украинские власти нашли в литии настоящий Клондайк, который поможет им выпутаться из финансовой ямы и оседлать новые финансовые потоки. Естественно, что украинский бюджет не получит ничего от добычи и разработки металла, ведь все доходы будут уходить в карманы олигархов, близких к президенту.

Дележ литиевых месторождений Кононенко и Насаликом вызвало недовольство у других олигархов. Премьер-министр Владимир Гройсман обратился к Генеральной прокуратуре и Специализированной антикоррупционной прокуратуре с просьбой проверить достоверность информации о выдаче Государственной службой геологии и недр лицензий на разработку месторождений лития приближенным к власти лицам без конкурсов и конкурентных принципов.

"Я сегодня утром подписал письмо Генеральной прокуратуре и Антикоррупционной прокуратуре с просьбой провести тщательную проверку, действительно ли факты, изложенные в СМИ, имели место. Если имели, должна быть жесткая ответственность. Такие случаи не могут оставаться за пределами внимания власти", — сказал он.

Впрочем, антикоррупционные журналисты скептично относятся к подобным расследования, поскольку борьба Гройсмана против Кононенко напоминает войну пчел против меда.

"Я рад, конечно, что Гройсман обратил внимание на литиевую "проблемку". Но это отличный повод поговорить вот о чем.

Какого черта вся информация о литии засекречена Службой безопасности? Даже общая информация, о количестве запасов.

Золото засекречено. Алмазы. И литий. И главное, те, "кому надо" знают достаточно, чтобы разобрать все три разведанных месторождения. А остальные пусть утрутся. Недра у нас богатство народа. А нефиг дразнить народ богатством", — написал Денис Бигус у себя в Facebook.