Портнов: шоу с Савченко девальвирует Майдан

РИА Новости Украина

В четверг, 22 марта, Верховная Рада таки сняла неприкосновенность с Надежды Савченко и дала согласие на ее задержание и арест. Спустя ровно два года после того как российский суд приговорил Савченко к 22 годам заключения, Героя Украины задержали в здании парламента по подозрению в подготовке теракта в Раде.

По словам генпрокурора Юрия Луценко, у следствия есть "неопровержимые доказательства", что Савченко планировала теракт в здании парламента. Сама Савченко признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией".

Читайте также: Надежда Савченко: стремительный взлет, оглушительное падение

Юрист Андрей Портнов считает, что шоу с Савченко демонстрирует девальвацию таких новых явлений и ценностей, как Майдан, революция, достоинство, патриотизм, активизм и героизм.

"Несколько положительных тезисов. Сегодняшнее шоу с Савченко стало еще одним важным вкладом в девальвацию и маргинализацию таких новых явлений и ценностей, как Майдан, революция, достоинство, наносной патриотизм, активизм и героизм, обматывание себя флагом, пение по всякому поводу гимнов, восхваление друг друга, беспорядочное употребление лозунгов и торжественное песнопение", — пишет Портнов у себя в Facebook.

Кроме того, по его словам, позитивным также является превращение главных политических начальников в легкомысленных и недалеких клоунов.

"Об одном для всех законе говорить не надо. Один для всех — это когда в тюрьму за организацию вооруженного переворота и массовые убийства переедут Парубий с Пашинским", — резюмирует Портнов.