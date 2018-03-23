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    Портнов: шоу с Савченко девальвирует Майдан

    Тема:

    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест (186)

    (обновлено: )646100
    Шоу с Савченко демонстрирует девальвацию ценностей Майдана, а также превращение главных политических начальников в легкомысленных и недалеких клоунов, отмечает юрист Андрей Портнов. По его словам, об одном для всех законе и говорить не надо.
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    РИА Новости Украина

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    В четверг, 22 марта, Верховная Рада таки сняла неприкосновенность с Надежды Савченко и дала согласие на ее задержание и арест. Спустя ровно два года после того как российский суд приговорил Савченко к 22 годам заключения, Героя Украины задержали в здании парламента по подозрению в подготовке теракта в Раде. 

    По словам генпрокурора Юрия Луценко, у следствия есть "неопровержимые доказательства", что Савченко планировала теракт в здании парламента. Сама Савченко признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией".

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    Юрист Андрей Портнов считает, что шоу с Савченко демонстрирует девальвацию таких новых явлений и ценностей, как Майдан, революция, достоинство, патриотизм, активизм и героизм.

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    "Несколько положительных тезисов. Сегодняшнее шоу с Савченко стало еще одним важным вкладом в девальвацию и маргинализацию таких новых явлений и ценностей, как Майдан, революция, достоинство, наносной патриотизм, активизм и героизм, обматывание себя флагом, пение по всякому поводу гимнов, восхваление друг друга, беспорядочное употребление лозунгов и торжественное песнопение", — пишет Портнов у себя в Facebook. 

    Кроме того, по его словам, позитивным также является превращение главных политических начальников в легкомысленных и недалеких клоунов.

    "Об одном для всех законе говорить не надо. Один для всех — это когда в тюрьму за организацию вооруженного переворота и массовые убийства переедут Парубий с Пашинским", — резюмирует Портнов.

    Скриншот с сайта Facebook

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