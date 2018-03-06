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    Разгон Майдана. Цинизм МВД, двойные стандарты ЕС - Портнов

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    Зачистка палаточного городка под Радой (84)

    (обновлено: )1341200
    По мнению юриста, бывшего заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова, заявления МВД о задержании людей за сопротивление полиции - это верх наглости и цинизма.
    Штурм палаточного городка под Радой
    REUTERS Gleb Garanich

    РИА Новости Украина

    Суббота, 3 марта, стала последним днем палаточного городка у Рады, который разбили сторонники лидера "Движения новых сил" Михаила Саакашвили.

    По данным МВД, утром полицейские пришли в палаточный городок протестующих у Рады для проведения следственных действий, обысков, однако митингующие оказали сопротивление, произошли столкновения.

    Опубликовано полное видео зачистки палаточного городка в Киеве
    Канал Народна Правда на Youtube
    Появилось полное видео штурма палаточного городка под Радой

    Полиция сообщила о задержании более 100 протестующих и десяти пострадавших с обеих сторон (четверо полицейских и шесть протестующих). Так же сообщалось, что правоохранители нашли на территории ранее "зачищенного" палаточного городка под Верховной Радой гранаты.

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    По мнению юриста, бывшего заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова, заявления МВД о задержании людей за сопротивление полиции — это верх наглости и цинизма. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

    "К разгону полицией городка я не отношусь никак. Маргиналы борются с маргиналами, ничего страшного на фоне всей остальной тупости. Но заявления МВД о задержании людей за сопротивление полиции — это верх наглости и цинизма. Особенно знаковым является то, что ровно именно эти же самые люди специальным законом простили сами себя за массовые убийства правоохранителей на Майдане, а теперь именно они же с уверенным видом говорят о привлечении других за обычное сопротивление", — считает Портнов.

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    Также бывший чиновник отметил отсутствие реакции на произошедшее политиков из Евросоюза.

    "Ну а отсутствие реакции чиновников ЕС, распространявших обеспокоенность в аналогичных условиях четыре года назад — лучшая демонстрация двойных европейских стандартов. В целом же считаю произошедшее плюсом — прекрасная телевизионная картинка достоинства, европейской интеграции, лживости, пафоса, избирательного применения закона, трусости, мании величия, надменности и приближающегося конца", — резюмировал Портнов.

    Facebokk Андрея Портнова
    Комментарий Андрея Портнова о разгоне под Радой
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