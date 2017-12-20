Правительство утвердило правила разгона демонстраций

КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. Кабинет министров утвердил правила применения и перечень спецсредств, которые могут использовать военнослужащие Национальной гвардии в толпе, разрешил использовать водометы, но запретил применять слезоточивый газ. Такое решение было принято на заседании правительства в среду.

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Бойцам Нацгвардии разрешено использовать резиновые и пластиковые дубинки, электрошокеры, наручники (сетки для связывания), служебных собак и коней, средства акустического и микроволнового влияния, гранаты и боеприпасы светошумового и дымового действия, а также устройства для отстрела резиновых пуль.

Кроме того, Нацгвардии разрешено использовать водометы и бронемашины (без штатного вооружения). При этом водометы запрещены, если температура воздуха ниже +10 градусов.

В целом, согласно утвержденным правилам, перед применением спецсредств военные Нацгвардии обязаны не менее двух раз через громкоговоритель предупредить нарушителей. После применения спецсредств нацгвардейцы обязаны в кратчайшие сроки обеспечить предоставление потерпевшим медицинской помощи.

В учебных заведениях, больницах, дипломатических представительствах применять спецсредства запрещено без их письменного согласия. Также запрещено применять наручники больше чем на два часа, бить дубинками по голове, шее, ключице, половым органам и по животу, запрещено применять светошумовые устройства на расстоянии ближе 2 м.

Сторонники Саакашвили после воскресного митинга в Киеве попытались штурмом взять Октябрьский дворец, где в это время проходил концерт. В здании произошли столкновения с силовиками. Позже после призыва Саакашвили большинство митингующих покинули дворец и направились к зданию парламента. Они заявили, что произошедшее стало результатом провокации. Полиция возбудила три уголовных дела. По данным Нацгвардии, 60 украинских военнослужащих пострадали во время столкновений, 15 из них госпитализированы.