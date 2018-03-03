"Сработали на опережение". Геращенко о разгоне под Радой

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады, член коллегии МВД Антон Геращенко заявил, что правоохранители, "зачистившие" палаточный городок возле Верховной Рады, не допустили повторения трагедии 31 августа 2015 года.

По последним данным, число задержанных во время столкновений полиции с протестующими у парламента в субботу утром в Киеве превысило 100 человек, открыто уголовное дело.

"31 августа 2015 года на площади перед Верховной Радой в результате броска гранаты экзальтированным молодым человеком уже погибли четверо национальных гвардейцев — Игорь Дебрин, Дмитрий Сластников, Александр Костина, Богдан Дацюк. Мы не могли допустить повторения этой трагедии, и потому полиция и Национальная гвардия сработала на опережение", — написал он на своей странице в Facebook.

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По его словам, трагедии в центре Киева удалось избежать благодаря профессиональным действиям полиции и Национальной гвардии, действующих исключительно в рамках Закона.

"Недопустимо, когда в центре европейской столицы, в палатках, хранились десятки боевых гранат, готовых к применению в любой момент. (…) У каждого гражданина Украины есть право на мирный протест, гарантированное Конституцией. Но мирный протест не предусматривает хранение боевых гранат, готовых к использованию в любой момент против других граждан или правоохранителей", — добавил он.

Антон Геращенко/Facebook, 3 марта 2018