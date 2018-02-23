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    Политика

    Украина и реформы. Портнов резко ответил послу ЕС на "идиотов"

    (обновлено: )1341301
    Юрист Андрей Портнов возмущен последним заявлением главы представительства Евросоюза в Украине Хьюга Мингарелли о людях, которые не видят реформ, внедренных украинской властью.
    Андрей Портнов. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Бывший заместитель главы Администрации президента, юрист Андрей Портнов раскритиковал последнее заявление главы представительства ЕС в Украине Хьюга Мингарелли.

    Речь Мингарелли прозвучала во время конференции на тему: "Итоги имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом за 2017 год и дальнейшие планы". В частности, он подчеркнул, что не будет перечислять реформы, которые были внедрены украинской властью в сложных условиях, и добавил: "Если вы этого не видите, то вы или идиоты, или люди с ограниченной точкой зрения".

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    "Очень смело, гражданин Посол. Миллионы украинских граждан скажут Вам похожие слова — если вы видите реформы, вы либо идиоты, либо ограниченные люди", — написал Портнов на своей странице в Facebook.

    Андрей Портнов/Facebook, 23 февраля 2018

    Позже он выложил скриншот статьи.

    Юрий Миллер написал: "Да, нужно документировать, если переврали — будет скандал".

    В свою очередь Портнов ответил: "Поэтому, и скрин. Но если так сказал, надо готовить бумагу в Брюссель. Такую наглость себе ещё дипломаты не позволяли".

    Андрей Портнов/Facebook, 23 февраля 2018

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