Портнов - прокуратуре Крыма: мою фамилию вам лучше забыть

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Бывший заместитель главы Администрации президента Украины Андрей Портнов, в отношении которого в Украине начато производство о госизмене, порекомендовал прокуратуре АР Крым за быть его фамилию.

Прокуратура буде "намагатися допитати Портнова", заявили сегодня её сотрудники на Громадськом радио. Не надо намагатися. Я к вам ещедва месяца назад обратился с этим ходатайством (копия с вашим входящим штампом в комментариях). А вы два месяца назад мне ответили, что возможно сделаете это, если вам это будет нужно (тоже в комментариях)", — написал экс-чиновник АПУ на своей странице в Facebook, комментируя заявление заместителя прокурора Крыма Александра Удовиченко.

Facebook Андрея Портнова Комментарий Андрея Портнова

"А мою фамилию лучше забыть, а то у меня меняется настроение от того, что на допросе я до сих пор не смог под протокол рассказать о крымских сепаратистах на принадлежащем Петру Порошенко Севастопольском морском заводе, ещё в апреле 2014-го признавших российскую власть на украинском полуострове", — добавил Портнов.

Facebook Андрея Портнова Ходатайство Андрея Портнова

Facebook Андрея Портнова Ответ прокуратуры АР Крым Андрея Портнову

Отметим, что в комментарии Удовиченко, на который отреагировал Портнов, речь идет о т.н. "пленках Глазьева. Это телефонные разговоры советника президента РФ Сергея Глазьева, которые были записаны украинской разведкой. Записи этих разговоров обнародовали в конце 2017 года в Оболонском райсуде Киева во время слушания дела о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.

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Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.