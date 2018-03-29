Портнов требует опровергнуть заявление о совершении им госизмены

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Занимавший во времена Виктора Януковича пост заместителя главы его администрации Андрей Портнов заявил, что подал иск в суд с требованием признать недостоверной и опровергнуть информацию Службы безопасности Украины о совершении им государственной измены.

Ранее в понедельник депутат Верховной рады от фракции "Народный фронт" Андрей Левус сообщил, что Служба безопасности Украины завела уголовное дело по статье "государственная измена" против Портнова. Фракция "Оппозиционный блок" в украинском парламенте считает, что дело против Портнова сфабриковано и политически мотивировано.

"Сегодня (в четверг — ред) подал иск к СБУ в Шевченковский суд Киева. Требую признать недостоверной и опровергнуть распространённую обо мне информацию о якобы государственной измене", — написал Портнов на своей странице в Facebook. По его словам, подозрение о совершении преступления ему до сих пор не предъявлено.

В мае 2014 года прокуратура Киева завела уголовное дело против Портнова, который, по утверждению ведомства, в 2010 году незаконно возглавил кафедру конституционного права Киевского национального университета имени Шевченко, используя свое служебное положение, а также завладел средствами университета. Портнов тогда был объявлен в розыск. В конце октября 2015 года Портнов выиграл дело в суде ЕС и добился снятия с себя санкций. Позже Печерский районный суд Киева обязал следствие прекратить розыск Портнова.