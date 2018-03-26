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    Политика

    "Госизмена". В СБУ начали производство в отношении Портнова

    (обновлено: )42319
    О производстве против Портнова сообщил народный депутат Андрей Левус. По его словам, производство в отношении Портнова начато по статье "государственная измена".
    А. Портнов на фоне офиса Интерпола
    Facebook Андрея Портнова

    КИЕВ, 26 мар — РИа Новости Украина. Служба безопасности Украины начала уголовное производство по статье "государственная измена" в отношении первого заместителя главы Администрации президента времен бывшего президента Виктора Януковича Андрея Портнова начато уголовное производство по статье "государственная измена".

    Об этом в Facebook сообщил народный депутат Андрей Левус.

    Андрей Левус, facebook
    Пост Андрея Левуса

    "СБУ начала производство в отношении Портнова по статье "государственная измена". Следственный отдел Главного управления СБУ в АР Крым уже ведет досудебное расследование по делу о "государственной измене", а соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований", — написал Левус.

    Левус считает, что Портнов "и сейчас несет угрозу украинской независимости".

    "Не так давно появился в эфире телеканала ZIK, расшатывая внутреннюю ситуацию своими заявлениями. Мы будем следить, чтобы соответствующие госорганы выявляли и обезвреживали реваншистов и врагов", — написал Левус.

    Андрей Левус, facebook
    СБУ начала производство в отношении Портнова

    Ранее сообщалось, что Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила в суд обвинительные акты по 116 уголовным производствам Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), однако судебное разбирательство 44 дел до сих пор не началось.

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