Портнов и дело о госизмене: новый скандал

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Новые обвинения

Утихший было скандал вокруг бывшего заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова после эфира с ним на ZIK вспыхнул с новой силой. Как заявил народный депутат фракции "Народный фронт" Андрей Левус, Служба безопасности Украины начала в отношении Портнова производство по статье "государственная измена".

Как заявил Левус, СБУ открыла уголовное производство в ответ на заявление общественной организации "Вільні люди" в правоохранительные органы.

"В ответ на заявление "Вільні люди" в правоохранительные органы о вероятной причастности Портнова к аннексии Крыма, СБУ начала уголовное дело. Так, следственный отдел Главного управления СБУ в АР Крым уже ведет досудебное расследование по делу о "государственной измене", а соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований", — написал Левус в Facebook.

Как заявил Левус, Портнов "вероятно причастен к оккупации Россией части территории Украины". Об этом якобы свидетельствует запись телефонного разговора между советником президента России Глазьевым и председателем Верховной Рады АРК Константиновым, которая была зафиксирована украинской разведкой 1 марта 2014 года.

"Во время разговора, Глазьев сообщает о необходимости принятия Верховной Радой АРК постановления, которое подготовил Портнов — украинский юрист, экс-заместитель главы Администрации президента", — написал Левус.

При этом он добавил, что Портнов на сегодняшний день угрожает независимости Украины, он — "явный враг Украины, сторонник Януковича, а следовательно — и Кремля".

Facebook Андрея Левуса Комментарий Андрея Левуса о Портнове

"Важно привлечь его к уголовной ответственности не только потому, что он в прошлом способствовал оккупации украинской территории и работал на руку врагу. Он и сейчас несет угрозу украинской независимости: не так давно появился в эфире телеканала ZIK, расшатывая внутреннюю ситуацию своими заявлениями. Мы будем следить, чтобы соответствующие госорганы выявляли и обезвреживали реваншистов и врагов", — подытожил Левус.

В Службе безопасности Украины пока что по данному вопросу никаких заявлений не делали, а сам Портнов назвал дело абсолютно фейковым.

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"Черти тупые, это фейковое уголовное дело, которое вы сами придумали и сами зарегистрировали, можете поместить себе туда же, куда и все предыдущие. И не забывайте, через 9,5 месяцев президентские выборы. Догонять буду очень жёстко", – прокомментировал Портнов https://www.facebook.com/portnov.andrey.ukraine.

Он также добавил, что уголовное производство заносится в реестр на основании любого заявления.

"Какое-то чучело из Народного Фронта со ссылкой на письмо СБУ сообщило о внесении в реестр расследования о возможной причастности Портнова к госизмене, забыв упомянуть, что уголовное производство заносится в реестр на основании любого заявления, будь ты хоть чучело из Народного Фронта или обезьяна во главе государства. В свою очередь я сообщаю о возможной причастности депутатов Народного Фронта к тому, что они по очереди спят с Главой СБУ", — иронизирует юрист.

Facebook Андрея Портнова Комментарий Андрея Портнова

Наряду с этим, в сети скептически отреагировали на сообщение Левуса.

Facebook Комментария об Андрее Портнове

Обозреватель Александр Дубинский прокомментировал "внезапное прозрение" "Народного фронта".

"Народный фронт" сообщает, что добился от прокуратуры начала следствия "державної зради" у Портнова после его эфира на ZIK. Произошло это "прозрение" у Народного фронта — на 5 год после этой самой оккупации. Из чего я делаю два простых вывода. Народный фронт — это комбинация слабоумия с заторможенным мышлением (в медицине это называется брадипсихия). Андрей Портнов (Andrey Portnov) крепко расшевелил даже таких тугодумов своей острой и уничижительной критикой", — написал Дубинский в Facebook.

Facebook Александра Дубинского Комментария Александра Дубинского об Андрее Портнове

При этом в комментариях пользователи отмечают, что если Портнов не критиковал власть, то и не стал бы "изменником".

Facebook Комментарии о Портнове

Обвинения, санкции и скандалы

Напомним, Портнов после Евромайдана покинул территорию Украины в феврале 2014 года. После этого в Украине Портнова заподозрили в злоупотреблении служебным положением "при трудоустройстве заведующего кафедрой конституционного права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и завладении средствами в виде заработной платы на сумму 114 тыс. 091,69 грн". По данным следователей, Портнов ни разу не появился на лекциях, однако получал зарплату. Дело против него было открыто в мае 2014 года. В январе 2015 года Портнов был объявлен в розыск, но уже в ноябре розыск был прекращен.

В марте 2014 года Евросоюз и Канада объявили, что Портнов числится в списках высокопоставленных украинских чиновников, но в 2015 году Суд Европейского союза отменил все ограничения, наложенные в ЕС на Портнова.

Так, суд ЕС не нашел достаточных оснований для наложения на Портнова санкций, единственной причиной которых было сообщение Генеральной прокуратуры Украины о возможной причастности юриста к растрате государственных средств и их выводу за пределы Украины. Судебная инстанция Евросоюза не обнаружила в материалах дела детального обоснования претензий ГПУ.

Наряду с этим, в октябре 2015 года суд ЕС принял решение по делу "Портнов против Совета ЕС", признав, что наложение санкций только по признаку сотрудничества с прежним режимом было недопустимо.

Уже в этом году в Украине вспыхнул скандал в связи с появлением Портнова в эфире ZIK. Выступая в эфире ZIKа, Портнов заявил, что "действующего президента осталось терпеть меньше года, до начала избирательной кампании". В итоге за интервью с Андреем Портновым журналистов обвинили в настоящей "зраде". Одним из тех, кто, пожалуй, отличился больше всех оказался пресс-секретарь МВД Артем Шевченко, попытка которого указать журналистам, кого приглашать на телеканал выглядела, как минимум, странно. Сам же Портнов на скандал с его интервью отреагировал с иронией. РИА Новости Украина подробно писало об этой ситуации — травле журналистов, реакции Портнова и скандальных заявлениях и угрозах нардепов.

По данным материалов открытых источников интернет