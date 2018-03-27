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    Аналитика и комментарии

    Портнов и дело о госизмене: новый скандал

    (обновлено: )61420
    В "Народном фронте" заявили, что Служба безопасности Украины начала в отношении бывшего заместителя главы АП Андрея Портнова производство по статье "государственная измена".
    Андрей Портнов
    Украинское фото

    Оксана Максимова, РИА Новости Украина

    Новые обвинения

    Утихший было скандал вокруг бывшего заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова после эфира с ним на ZIK вспыхнул с новой силой. Как заявил народный депутат фракции "Народный фронт" Андрей Левус, Служба безопасности Украины начала в отношении Портнова производство по статье "государственная измена".

    Андрей Портнов. Архивное фото
    Украинское фото
    Скандал с Портновым в эфире. Господа, а какие вопросы к журналистам?

    Как заявил Левус, СБУ открыла уголовное производство в ответ на заявление общественной организации "Вільні люди" в правоохранительные органы.

    "В ответ на заявление "Вільні люди" в правоохранительные органы о вероятной причастности Портнова к аннексии Крыма, СБУ начала уголовное дело. Так, следственный отдел Главного управления СБУ в АР Крым уже ведет досудебное расследование по делу о "государственной измене", а соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований", — написал Левус в Facebook.

    Как заявил Левус, Портнов "вероятно причастен к оккупации Россией части территории Украины". Об этом якобы свидетельствует запись телефонного разговора между советником президента России Глазьевым и председателем Верховной Рады АРК Константиновым, которая была зафиксирована украинской разведкой 1 марта 2014 года. 

    "Во время разговора, Глазьев сообщает о необходимости принятия Верховной Радой АРК постановления, которое подготовил Портнов — украинский юрист, экс-заместитель главы Администрации президента", — написал Левус. 

    При этом он добавил, что Портнов на сегодняшний день угрожает независимости Украины, он — "явный враг Украины, сторонник Януковича, а следовательно — и Кремля".

    Facebook Андрея Левуса
    Комментарий Андрея Левуса о Портнове

    "Важно привлечь его к уголовной ответственности не только потому, что он в прошлом способствовал оккупации украинской территории и работал на руку врагу. Он и сейчас несет угрозу украинской независимости: не так давно появился в эфире телеканала ZIK, расшатывая внутреннюю ситуацию своими заявлениями. Мы будем следить, чтобы соответствующие госорганы выявляли и обезвреживали реваншистов и врагов", — подытожил Левус.

    Штурм палаточного городка под Радой
    REUTERS Gleb Garanich
    Разгон Майдана. Цинизм МВД, двойные стандарты ЕС - Портнов

    В Службе безопасности Украины пока что по данному вопросу никаких заявлений не делали, а сам Портнов назвал дело абсолютно фейковым.

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    "Черти тупые, это фейковое уголовное дело, которое вы сами придумали и сами зарегистрировали, можете поместить себе туда же, куда и все предыдущие. И не забывайте, через 9,5 месяцев президентские выборы. Догонять буду очень жёстко", – прокомментировал Портнов https://www.facebook.com/portnov.andrey.ukraine.

    Он также добавил, что уголовное производство заносится в реестр на основании любого заявления.

    "Какое-то чучело из Народного Фронта со ссылкой на письмо СБУ сообщило о внесении в реестр расследования о возможной причастности Портнова к госизмене, забыв упомянуть, что уголовное производство заносится в реестр на основании любого заявления, будь ты хоть чучело из Народного Фронта или обезьяна во главе государства. В свою очередь я сообщаю о возможной причастности депутатов Народного Фронта к тому, что они по очереди спят с Главой СБУ", — иронизирует юрист.

    Facebook Андрея Портнова
    Комментарий Андрея Портнова

    Наряду с этим, в сети скептически отреагировали на сообщение Левуса.

    Facebook
    Комментария об Андрее Портнове

    Обозреватель Александр Дубинский прокомментировал "внезапное прозрение" "Народного фронта".

    "Народный фронт" сообщает, что добился от прокуратуры начала следствия "державної зради" у Портнова после его эфира на ZIK. Произошло это "прозрение" у Народного фронта — на 5 год после этой самой оккупации. Из чего я делаю два простых вывода. Народный фронт — это комбинация слабоумия с заторможенным мышлением (в медицине это называется брадипсихия). Андрей Портнов (Andrey Portnov) крепко расшевелил даже таких тугодумов своей острой и уничижительной критикой", — написал Дубинский в Facebook.

    Facebook Александра Дубинского
    Комментария Александра Дубинского об Андрее Портнове

    При этом в комментариях пользователи отмечают, что если Портнов не критиковал власть, то и не стал бы "изменником".

    Facebook
    Комментарии о Портнове

    Обвинения, санкции и скандалы

    Напомним, Портнов после Евромайдана покинул территорию Украины в феврале 2014 года. После этого в Украине Портнова заподозрили в злоупотреблении служебным положением "при трудоустройстве заведующего кафедрой конституционного права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и завладении средствами в виде заработной платы на сумму 114 тыс. 091,69 грн". По данным следователей, Портнов ни разу не появился на лекциях, однако получал зарплату. Дело против него было открыто в мае 2014 года. В январе 2015 года Портнов был объявлен в розыск, но уже в ноябре розыск был прекращен.

    Андрей Билецкий
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    В марте 2014 года Евросоюз и Канада объявили, что Портнов числится в списках высокопоставленных украинских чиновников, но в 2015 году Суд Европейского союза отменил все ограничения, наложенные в ЕС на Портнова.

    Так, суд ЕС не нашел достаточных оснований для наложения на Портнова санкций, единственной причиной которых было сообщение Генеральной прокуратуры Украины о возможной причастности юриста к растрате государственных средств и их выводу за пределы Украины. Судебная инстанция Евросоюза не обнаружила в материалах дела детального обоснования претензий ГПУ.

    Наряду с этим, в октябре 2015 года суд ЕС принял решение по делу "Портнов против Совета ЕС", признав, что наложение санкций только по признаку сотрудничества с прежним режимом было недопустимо.

    Уже в этом году в Украине вспыхнул скандал в связи с появлением Портнова в эфире ZIK. Выступая в эфире ZIKа, Портнов заявил, что "действующего президента осталось терпеть меньше года, до начала избирательной кампании". В итоге за интервью с Андреем Портновым журналистов обвинили в настоящей "зраде". Одним из тех, кто, пожалуй, отличился больше всех оказался  пресс-секретарь МВД Артем Шевченко, попытка которого указать журналистам, кого приглашать на телеканал выглядела, как минимум, странно. Сам же Портнов на скандал с его интервью отреагировал с иронией. РИА Новости Украина подробно писало об этой ситуации — травле журналистов, реакции Портнова и скандальных заявлениях и угрозах нардепов.

    По данным материалов открытых источников интернет

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