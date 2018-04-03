Задержан активист Майдана, убивший командиров "Беркута" выстрелом в затылок

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КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Активист Евромайдана Иван Бубенчик задержан во Львове по подозрению в совершении преступления, заявил руководитель департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

Прокуроры объявили Бубенчику о подозрении в убийстве правоохранителей во время акций протеста в феврале 2014 года, после чего он был доставлен из Львова в Печерский районный суд Киева для избрания меры пресечения.

"Исполнено постановление суда о приводе в связи с неявкой. Он неоднократно вызывался для допроса. После того, как не появился, следователь обратился в суд с ходатайством о приводе. Суд согласился. Был осуществлен привод сегодня. После этого ему сообщено о подозрении. Сейчас будет суд по избранию ему меры пресечения", — сказал Горбатюк в комментарии "Громадьскому радио".

Два года назад в интервью изданию Bird in Flight Бубенчик рассказал о совершенном убийстве, он стрелял из-за колонн киевской консерватории из автомата Калашникова.

"Я выбирал тех, кто командовал. Слышать не мог, но видел жестикуляцию. Расстояние небольшое, поэтому на двух командиров потребовались только два выстрела. Стрелять научился во время службы в Советской армии. Прошёл обучение в школе военной разведки. Готовились проводить операции в Афганистане и в других горячих точках. Говорят, что я убил их в затылок, и это правда. Так вышло, что они стояли ко мне спиной. У меня не было возможности ждать, пока они развернутся. Так Бог повернул, так было сделано", — признался участник акций протеста.

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Ранее сообщалось, что суд по делу против пяти экс-"беркутовцев", обвиняемых в расстреле 48 активистов Евромайдана, разрешил допросить в качестве свидетеля бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко.

Напомним, арестованный народный депутат Надежда Савченко до решения о ее задержании обвинила руководство Генеральной прокуратуры Украины и лично Юрия Луценко в сокрытии преступлений времен Евромайдана. По словам Савченко, она лично видела, как нынешний глава парламентского комитета по вопросам обороны и нацбезопасности Сергей Пашинский заводил снайперов в гостиницу "Украина".

Кроме того, грузинский снайпер Александр Ревазишвили, присутствовавший в Киеве во время Евромайдана, заявил, что Пашинский и народный депутат Владимир Парасюк лично вели огонь из оружия в ходе столкновений в феврале 2014 года.