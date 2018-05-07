Из Херсона. Атошники открыли пиццерию

РИА Новости Украина

Уже месяц Facebook херсонцев пестрит вкусными фото пиццы бренда Sale & Pepe. Так жители города решили прорекламировать блюдо, приготовленное волонтерами и воинами АТО. Каким оказался старт для бойцов-пиццайоло, разбиралось издание "Вести" (Херсон).

Сергей Зелинский, волонтер, координатор проекта Sale & Pepe, рассказывает, что в области не хватает функциональной, "живой" программы для реабилитации, социализации и трудоустройства демобилизованных и категории ВПЛ (временно перемещенных лиц). Предприниматель объясняет, что существует масса способов и возможностей "занять" бойца после его возвращения из зоны военного конфликта. И такое всеукраинское явление, как "ветераносервис", становится хорошим примером.

Вести Херсон Атошники в Херсоне открыли пиццерию

Что же касается херсонских бойцов, то они в своих начинаниях равняются на Леонида Остальцева, воина 30-й бригады. Он успешно развивает бренд Veterano Pizza в Киеве. Как объясняет Сергий Зелинский, его история стала маяком для них и примером в реализации собственного дела.

У Сергея в Sale & Pepe два напарника – Виктор Алексеенко и Виталий Лелюк. Сейчас основные усилия ребят уходят на подготовку выездных заказов. Практически в один голос объясняют, что в работе царит полное равноправие и процесс построен таким образом, чтобы друг друга можно было сменить в любой момент. И пока один заказ доставляет, другой вымешивает тесто, а третий занимается заготовкой для пиццы.

Вести Атошники в Херсоне открыли пиццерию

В каждую коробку пиццайолы обязательно вкладывают соус собственного производств. Говорят, что вкусно в него макнуть горбушку кукурузного края пиццы. Одним словом, справляются бойцы ловко и даже, если есть какая-то "запара", все удается. Главное – хороший настрой.

Что же касается охвата клиентов, то ребята планируют доставлять продукт и в различные районы Херсонщины. Была практика доставки и в Киев, но пока только для друзей и как единичная акция. Готовят пиццу и для своих – бойцов в Авдеевке и Широкино.

Вести Херсон Атошники в Херсоне открыли пиццерию

В пока скромном интерьере Sale & Pepe место есть не только духовому шкафу, холодильникам и различным лоточкам с заготовками для пиццы, но и украинским флагам и чаю от волонтерского батальона "Херсонская Чайка", благодаря которому и узнали о существовании такой пиццерии.

Также интересная деталь кухонного интерьера – это "доска напоминаний". Служит в качестве такой – настенная плитка. На ней можно рассмотреть срочные заказы, счета за электроэнергию и важные даты в жизни маленького предприятия.

До деталей продуман и фартук Виктора. Дизайн его ребята разработали самостоятельно, а изготовила их знакомая, которая занимается пошивом сумок и изделий из текстиля. Виталий объясняет, что лицевую фартука формировали таким образом, чтобы на ней разместились маркер, телефон и полотенце. Все под рукой – максимально практично и функционально.

Что же касается бренда Sale & Pepe, то Виталий очень подробно рассказал об истории его создания, акцентировав внимание на оригинальности и символизме. Меч – демонстрирует, что у них за спиной АТО, а скалка – род деятельности сегодня.

Вести Херсон Атошники в Херсоне открыли пиццерию

Стоит отметить, что в планах у Sale & Pepe – маленькое кафе, где можно было бы выпить чашечку кофе и попробовать "солдатский" десерт. Сергей проговорился даже о запуске производства суши.