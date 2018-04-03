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    Несколько крупных городов Украины объявили об отключении отопления

    (обновлено: )107321
    Мэрии Кривого Рога, Каменского, Херсона и Николаева объявили о прекращении отопительного сезона с 3 апреля. В Херсоне больницы будут отапливаться до конца недели "с помощью дополнительных устройств обогрева или автономных котельных".
    Батарея
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Власти нескольких крупных городов Украины приняли решение о завершении отопительного сезона и отключении центрального отопления, сообщают сайты мэрий Кривого Рога, Каменского (оба — Днепропетровская область), Херсона и Николаева.

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    Ранее сообщалось, что отопление отключено и во Львове, где потеплело до плюс 11-14 градусов.

    В Николаеве отопительный сезон завершен 3 апреля решению исполкома Николаевского горсовета. "Закончить отопительный сезон с 3 апреля 2018 года на всех объектах, кроме дошкольных учреждений, больниц, родильных домов, амбулаторий", — говорится в решении мэрии Николаева.

    В Херсоне тепло отключено со вторника, однако "отопление в медицинских заведениях города будет подаваться до конца этой недели с помощью дополнительных устройств обогрева или автономных котельных".

    В Кривом Роге заместитель мэра Кривого Рога Александр Катриченко сообщил "Первому криворожскому", что в городе завершился отопительный сезон 2017-2018.

    В Каменском согласно решению исполнительного комитета городского совета, Днепровская ТЭЦ, ПАО "Днепроазот", а также коммунальное предприятие "Теплосети" прекратили поставки тепловой энергии. "Среднесуточная температура наружного воздуха в течение трех суток подряд составила выше 8 градусов", — такая причина отключения названа на сайте Каменского горсовета.

    До этого НАК "Нафтогаз Украины" обратилась к ПАО "Киевэнерго" с просьбой отключить отопление в своем офисе. "Выражаем полное доверие Гидрометцентру и сохраняем спокойствие, деньги и газ", — сообщает пресс-служба "Нафтогаз" в Facebook.

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