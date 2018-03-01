В Херсоне на мемориале "Слава Украине" написали слово "Россия"

Фото "Сайт города Херсон"

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. В Херсоне в четверг на Аллее Героев неизвестные обезобразили стенды, посвященные памяти Героев Небесной сотни и погибших бойцов АТО.

Неизвестные вандалы на мемориале краской нарисовали свастику, а под гербом Украины сделали надпись "Россия".

Фото "Сайт города Херсон" В Херсоне вандалы испортили мемориал воинов АТО

"Сайт города Херсона" отмечает, что такой акт вандализма произошел не впервые: в августе 2017 года при входе в парк "Херсонская крепость" вандалы осквернили фото "Небесной сотни".

Ранее в городе Смела (Черкасская область) неизвестные вандалы испортили памятник героям Небесной сотни: они облили герб Украины на монументе желтой краской.