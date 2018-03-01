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    Общество

    В Херсоне на мемориале "Слава Украине" написали слово "Россия"

    (обновлено: )428111
    Жители Херсона утром 1 марта обнаружили свастику, нарисованную краской на мемориале "Слава Украине" на Аллее Героев. Возле украинского тризуба было написано слово "Россия".
    Вандалы нарисовали свастику на мемориале Героев АТО в Херсоне
    Фото "Сайт города Херсон"

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. В Херсоне в четверг на Аллее Героев неизвестные обезобразили стенды, посвященные памяти Героев Небесной сотни и погибших бойцов АТО.

    Неизвестные вандалы на мемориале краской нарисовали свастику, а под гербом Украины сделали надпись "Россия".

    Фото "Сайт города Херсон"
    В Херсоне вандалы испортили мемориал воинов АТО

    "Сайт города Херсона" отмечает, что такой акт вандализма произошел не впервые: в августе 2017 года при входе в парк "Херсонская крепость" вандалы осквернили фото "Небесной сотни".

    Ранее в городе Смела (Черкасская область) неизвестные вандалы испортили памятник героям Небесной сотни: они облили герб Украины на монументе желтой краской.

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