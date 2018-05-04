СБУ задержала в Херсоне "оборотней в погонах", отбиравших квартиры

СБУ

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Херсоне организованную группировку, в состав которой входили работники полиции, промышляющие незаконным завладением недвижимого имущества граждан. Об эьлм сообщает в пятницу пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что организовали незаконный бизнес двое сотрудников полиции. В ходе расследования уголовных производств оперуполномоченные выясняли, кто из фигурантов дела является собственником имущества. "Жертвами" полицейские выбирали граждан, имеющих алкогольную или наркозависимость.

Оперативники СБУ задокументировали, что работники полиции также организовали искусственное уголовное преследование граждан под надуманными предлогами. Для регистрации сфабрикованных производств они подбрасывали потерпевшим запрещенные к свободному обороту вещи и фальсифицировали показания через "доверенных" свидетелей.

Для обеспечения подписания документов на отчуждение недвижимости злоумышленники подвергали их жесткому физическому воздействию. Они, в частности, вывозили пострадавших в отдаленные районы города, где насильно удерживали, подвергали пыткам и избиениям.

После получения "согласия" остальные члены группы, используя поддельные документы и связи в органах местного самоуправления, решали все технические вопросы, связанные с выпиской из квартир законных жителей жилья, в том числе несовершеннолетних детей, а также с регистрацией "новых владельцев". В дальнейшем третий активный участник группировки — риэлтор — оформлял необходимые документы для перерегистрации имущества и дальнейшей его перепродажи.

Сотрудники спецслужбы задержали риэлтора в областном центре во время переоформления пакета документов на очередную квартиру.

"При обысках по местам работы и жительства фигурантов дела правоохранители изъяли документы относительно выписки/прописки жителей с незаконно отчужденного жилья, материалы уголовного производства, которое расследовалось в отношении жертвы, несколько десятков паспортов граждан Украины с признаками подделки и поддельные печати государственных органов. В том числе одного из посольств Украины, органов власти и местного самоуправления, их исполнительных комитетов и коммунальных предприятий, судов и миграционной службы", — говорится в сообщении.

Риэлтору сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 189 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности сотрудников полиции и других соучастников преступлений.