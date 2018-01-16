Cолистка The Cranberries хотела записать во вторник новую версию хита Zombie

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КИЕВ, 16 янв – РИА Новости Украина. Скончавшаяся солистка группы The Cranberries Долорес О'Риордан планировала записать во вторник новую версию своего хита Zombie, сообщает телеканал Sky News.

По данным телеканала, О'Риордан 16 января планировала встретиться с группой Bad Wolves в студии звукозаписи, чтобы записать с ними новую версию своей культовой песни Zombie 1994 года.

Как сообщил музыкант группы Bad Wolves, О'Риордан услышала их версию своей песни Zombie и хотела записать для композиции свой вокал.

"Долорес оставила мне голосовое сообщение сразу после полуночи вчера вечером, рассказав, как сильно она полюбила версию ее песни Zombie в исполнении Bad Wolves, она с нетерпением ждала нашей встречи в студии для записи вокала", — заявил музыкальный продюсер, друг О'Риордан Дэн Уэйт.

Солистка The Cranberries Долорес О'Риордан скончалась в понедельник в Лондоне в возрасте 46 лет. Представитель исполнительницы заявил, что она находилась в Лондоне для участия в звукозаписи.

Полицию вызвали в отель в Вестминстере в 9.05 утра по местному времени (11.05 по Киеву), врачи констатировали смерть О'Риордан на месте, отмечает телеканал. Кончина певицы пока рассматривается как "необъяснимая", следствие продолжается.

О'Риордан присоединилась к коллективу Cranberries в 1990 году в возрасте 18 лет, став вокалисткой и лицом группы. С 2003 года она начала сольную карьеру. Певица состояла в браке с бывшим менеджером группы Duran Duran.