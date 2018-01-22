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    В Ирландии прощаются с солисткой The Cranberries Долорес О'Риордан

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    Знаменитую ирландскую певицу Долорес О'Риордан, которая прославилась выступлениями в группе The Cranberries, хоронят в понедельник в городе Лимерике. Проводит Долорес в последний путь пришли сотни людей.
    Церемония прощания с певицей Долорес О'Риордан
    Фото Daily News

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. В Ирландии церемония прощания с солисткой группы The Cranberries Долорес О'Риордан собрала сотни людей.

    Долорес О'Риордан
    Фото из открытых источников
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    Похороны проходят в Лимерике — родном городе покойной певицы.

    Как сообщает издание Daily News, гроб с телом Долорес выставлен возле церкви Святого Джозефа. Гроб простоит там до завтра, после чего певицу похоронят.

    На церемонию собрались сотни людей, которые принесли с собой белые розы, фотографии с выступлений О'Риордан и ее встреч с Папой Римским.

    Напомним, Долорес О'Риордан неожиданно скончалась 15 января в возрасте 46 лет. Полиция Лондона, где произошла смерть певицы, отказалась рассекретить причины кончины.

    Фото Sky News
    Церемония прощания с певицей Долорес О'Риордан

    Смерть солистки спровоцировала резкий скачок продаж альбомов группы The Cranberries: за первые сутки они выросли на 900 000%.

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