В Ирландии прощаются с солисткой The Cranberries Долорес О'Риордан

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. В Ирландии церемония прощания с солисткой группы The Cranberries Долорес О'Риордан собрала сотни людей.

Похороны проходят в Лимерике — родном городе покойной певицы.

Как сообщает издание Daily News, гроб с телом Долорес выставлен возле церкви Святого Джозефа. Гроб простоит там до завтра, после чего певицу похоронят.

На церемонию собрались сотни людей, которые принесли с собой белые розы, фотографии с выступлений О'Риордан и ее встреч с Папой Римским.

Напомним, Долорес О'Риордан неожиданно скончалась 15 января в возрасте 46 лет. Полиция Лондона, где произошла смерть певицы, отказалась рассекретить причины кончины.

Фото Sky News Церемония прощания с певицей Долорес О'Риордан

Смерть солистки спровоцировала резкий скачок продаж альбомов группы The Cranberries: за первые сутки они выросли на 900 000%.