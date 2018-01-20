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    Культура

    Стало известно, когда назовут причину смерти вокалистки The Cranberries

    (обновлено: )18101
    Решение относительно того, предавать ли огласке причину смерти будет принято на специальном слушании, которое назначено на 3 апреля. Однако, родным певицы эти данные предоставят заранее.
    Долорес О'Риордан
    Фото со страницы Долорес О'Риордан с Facebook

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Вестминстерский суд в Лондоне сможет обнародовать причину смерти вокалистки ирландской группы The Cranberries Долорес О'Риорданн только в апреле, сообщает Rolling Stone.

    Долорес О'Риордан
    Фото из открытых источников
    Биография солистки The Cranberries. Справка

    Решение относительно того, предавать ли огласке причину смерти будет принято на специальном слушании, которое назначено на 3 апреля.

    Однако, родным певицы эти данные предоставят заранее.

    Ранее стало известно, что О'Риорданн похоронят в Ирландии.

    О'Риордан скоропостижно скончалась в понедельник, 15 января в Лондоне в возрасте 46 лет.

    Ранее сообщалось, что следствие по делу о кончине О'Риордан ожидает результаты вскрытия и медицинских анализов, чтобы сделать заключение о причинах смерти.

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