Стало известно, когда назовут причину смерти вокалистки The Cranberries

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Вестминстерский суд в Лондоне сможет обнародовать причину смерти вокалистки ирландской группы The Cranberries Долорес О'Риорданн только в апреле, сообщает Rolling Stone.

Решение относительно того, предавать ли огласке причину смерти будет принято на специальном слушании, которое назначено на 3 апреля.

Однако, родным певицы эти данные предоставят заранее.

Ранее стало известно, что О'Риорданн похоронят в Ирландии.

О'Риордан скоропостижно скончалась в понедельник, 15 января в Лондоне в возрасте 46 лет.

Ранее сообщалось, что следствие по делу о кончине О'Риордан ожидает результаты вскрытия и медицинских анализов, чтобы сделать заключение о причинах смерти.