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    Славянскую душу не греет. Лоза раскритиковал The Cranberries

    (обновлено: )27531
    По мнению российского певца и композитора Юрия Лозы, главный хит Долорес О'Риордан Zombie стал популярным в России только благодаря раскрутке, а не ввиду своих мелодических качеств.
    Юрий Лоза
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Российский певец и композитор Юрий Лоза считает, что музыка ирландской рок-группы The Cranberries, чья солистка скоропостижно скончалась накануне, не согревает русскую душу.

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    По его словам, главный хит Долорес О'Риордан (Zombie) стал популярным в России только благодаря раскрутке, а не ввиду своих мелодических качеств.

    "Это просто раскрученный хит. Не значит, что он согрел душу хоть одного россиянина, — заявил Лоза в интервью порталу iz.ru. — Славянскую душу она никак не греет. У нас другой мелодический строй. Это другая музыка, это кельтские напевы".

    Солистка The Cranberries Долорес О'Риордан скончалась в понедельник в Лондоне в возрасте 46 лет. Представитель исполнительницы заявил, что она находилась в Лондоне для участия в звукозаписи.

    Полицию вызвали в отель в Вестминстере в 9.05 утра по местному времени (11.05 по Киеву), врачи констатировали смерть О'Риордан на месте, отмечает телеканал. Кончина певицы пока рассматривается как "необъяснимая", следствие продолжается.

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