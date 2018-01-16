Славянскую душу не греет. Лоза раскритиковал The Cranberries

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Российский певец и композитор Юрий Лоза считает, что музыка ирландской рок-группы The Cranberries, чья солистка скоропостижно скончалась накануне, не согревает русскую душу.

По его словам, главный хит Долорес О'Риордан (Zombie) стал популярным в России только благодаря раскрутке, а не ввиду своих мелодических качеств.

"Это просто раскрученный хит. Не значит, что он согрел душу хоть одного россиянина, — заявил Лоза в интервью порталу iz.ru. — Славянскую душу она никак не греет. У нас другой мелодический строй. Это другая музыка, это кельтские напевы".

Солистка The Cranberries Долорес О'Риордан скончалась в понедельник в Лондоне в возрасте 46 лет. Представитель исполнительницы заявил, что она находилась в Лондоне для участия в звукозаписи.

Полицию вызвали в отель в Вестминстере в 9.05 утра по местному времени (11.05 по Киеву), врачи констатировали смерть О'Риордан на месте, отмечает телеканал. Кончина певицы пока рассматривается как "необъяснимая", следствие продолжается.