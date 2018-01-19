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    Культура

    Названа дата похорон солистки The Cranberries

    (обновлено: )112
    По данным СМИ, Долорес О'Риордан похоронят 23 января в ирландском графстве Лимерик. Заупокойная месса пройдет в церкви святого Эльве в Баллибрикене.
    Долорес О'Риордан
    Фото со страницы Долорес О'Риордан с Facebook

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Похороны солистки ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О'Риордан состоятся во вторник, 23 января на родине певицы в ирландском графстве Лимерик, сообщает издание Irish Times со ссылкой на священника.

    Долорес О'Риордан
    Фото из открытых источников
    Биография солистки The Cranberries. Справка

    Заупокойная месса, на которой будут присутствовать только члены семьи и друзья О'Риордан, пройдет 23 января в церкви святого Эльве в Баллибрикене на юго-западе страны. В ближайшее воскресенье состоится церемония прощания с певицей в церкви святого Иосифа в Лимерике.

    О'Риордан скоропостижно скончалась в понедельник, 15 января в Лондоне в возрасте 46 лет. Ранее сообщалось, что следствие по делу о кончине О'Риордан ожидает результаты вскрытия и медицинских анализов, чтобы сделать заключение о причинах смерти.

    Следующее заседание в рамках дознания по делу о кончине О'Риордан состоится 3 апреля. Столичная полиция Лондона заявляла, что не рассматривает смерть певицы как подозрительную.

    О'Риордан присоединилась к коллективу Cranberries в 1990 году в возрасте 18 лет, став вокалисткой и лицом группы. С 2003 года она начала сольную карьеру. Певица была разведена, у нее осталось трое детей.

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