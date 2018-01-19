Названа дата похорон солистки The Cranberries

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Похороны солистки ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О'Риордан состоятся во вторник, 23 января на родине певицы в ирландском графстве Лимерик, сообщает издание Irish Times со ссылкой на священника.

Заупокойная месса, на которой будут присутствовать только члены семьи и друзья О'Риордан, пройдет 23 января в церкви святого Эльве в Баллибрикене на юго-западе страны. В ближайшее воскресенье состоится церемония прощания с певицей в церкви святого Иосифа в Лимерике.

О'Риордан скоропостижно скончалась в понедельник, 15 января в Лондоне в возрасте 46 лет. Ранее сообщалось, что следствие по делу о кончине О'Риордан ожидает результаты вскрытия и медицинских анализов, чтобы сделать заключение о причинах смерти.

Следующее заседание в рамках дознания по делу о кончине О'Риордан состоится 3 апреля. Столичная полиция Лондона заявляла, что не рассматривает смерть певицы как подозрительную.

О'Риордан присоединилась к коллективу Cranberries в 1990 году в возрасте 18 лет, став вокалисткой и лицом группы. С 2003 года она начала сольную карьеру. Певица была разведена, у нее осталось трое детей.