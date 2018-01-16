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    Культура

    Уму непостижимо! Продажи альбома The Cranberries подскочили на 900 000%

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    В понедельник стало известно, что О'Риордан скончалась в Лондоне в возрасте 46 лет. Представитель исполнительницы заявил, что она находилась в Лондоне для участия в звукозаписи.
    Долорес О'Риордан
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Продажи последнего альбома ирландской рок-группы The Cranberries увеличились на 900 000% в чарте Amazon после смерти солистки группы Долорес О'Риордан, пишет газета Daily Mail.

    "Последний альбом группы с участием О'Риордан под названием Something Else занял первое место в чарте Amazon с необычайным скачком продаж альбома на 913350%", — сообщает издание.

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    Второе место в чарте занял сольный альбом О'Риордан Are You Listening. Третье и четвертое место также занимают альбомы ирландской группы.

    В чарте iTunes группа заняла пятое место с песней Linger. Хиты группы Zombie и Dreams заняли восьмое и девятое место соответственно.

    The Cranberries — одна из самых известных ирландских групп. Особенно популярна была в 90-е и нулевые. В 2003 году участники коллектива объявили о перерыве, однако в 2009 году воссоединились. О'Риордан присоединилась к коллективу в 1990 году в возрасте 18 лет, став вокалисткой и лицом группы. С 2003 года она начала сольную карьеру. Певица состояла в браке с бывшим менеджером группы Duran Duran.

    Солистка The Cranberries Долорес О'Риордан скончалась в понедельник в Лондоне в возрасте 46 лет. Представитель исполнительницы заявил, что она находилась в Лондоне для участия в звукозаписи.

    Полицию вызвали в отель в Вестминстере в 9.05 утра по местному времени (11.05 по Киеву), врачи констатировали смерть О'Риордан на месте, отмечает телеканал. Кончина певицы пока рассматривается как "необъяснимая", следствие продолжается.

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