Уму непостижимо! Продажи альбома The Cranberries подскочили на 900 000%

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КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Продажи последнего альбома ирландской рок-группы The Cranberries увеличились на 900 000% в чарте Amazon после смерти солистки группы Долорес О'Риордан, пишет газета Daily Mail.

"Последний альбом группы с участием О'Риордан под названием Something Else занял первое место в чарте Amazon с необычайным скачком продаж альбома на 913350%", — сообщает издание.

Второе место в чарте занял сольный альбом О'Риордан Are You Listening. Третье и четвертое место также занимают альбомы ирландской группы.

В чарте iTunes группа заняла пятое место с песней Linger. Хиты группы Zombie и Dreams заняли восьмое и девятое место соответственно.

The Cranberries — одна из самых известных ирландских групп. Особенно популярна была в 90-е и нулевые. В 2003 году участники коллектива объявили о перерыве, однако в 2009 году воссоединились. О'Риордан присоединилась к коллективу в 1990 году в возрасте 18 лет, став вокалисткой и лицом группы. С 2003 года она начала сольную карьеру. Певица состояла в браке с бывшим менеджером группы Duran Duran.

Солистка The Cranberries Долорес О'Риордан скончалась в понедельник в Лондоне в возрасте 46 лет. Представитель исполнительницы заявил, что она находилась в Лондоне для участия в звукозаписи.

Полицию вызвали в отель в Вестминстере в 9.05 утра по местному времени (11.05 по Киеву), врачи констатировали смерть О'Риордан на месте, отмечает телеканал. Кончина певицы пока рассматривается как "необъяснимая", следствие продолжается.